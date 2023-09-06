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「蔣家第四代」登抖音熱搜　上海民眾爭相目睹

蔣萬安與市府團隊前往豫園體驗夜間經濟，與民眾互動比出大愛心。

▲蔣萬安與市府團隊前往豫園體驗夜間經濟，與民眾互動比出大愛心。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

回顧雙城論壇之行，台北市長蔣萬安考察上海社區、青年公寓、上海圖書館等行程，他返台之後接受本刊專訪表示：「雙城論壇舉辦13年以來，上海在與台北互相交流後，學習垃圾分類、市政熱線等模式，台北也借鏡上海在智慧城市、數位經濟等方面的各項經驗，這是很好的互動。」另外，他在閉門餐會中，也為台灣農民發聲及爭取小貓熊來台等，皆獲得對方響應。

蔣萬安笑說：「他們很好奇，我關心什麼？」身為一位新上任又相對年輕的市長，「我最關心的就是市政議題。」包括今年雙城論壇的主題為「新趨勢、新發展」，以智能城市、數字經濟為主軸，希望透過務實、理性及誠懇的對話，促進兩岸之間的合作。

蔣萬安親民的形象，讓上海民眾爭相捕捉畫面。

▲蔣萬安親民的形象，讓上海民眾爭相捕捉畫面。

隨行採訪期間，中方人士透露，蔣在雙方市長會面、論壇及晚宴的發言，展現出獨特的個人魅力及風格，在豫園商場逛街、體驗小吃及夜經濟時，也引來許多上海民眾持手機圍觀搶拍，和台商青年共騎共享單車，及晚宴時邀上海市長龔正自拍、穿著襯衫隨興下場投籃、與民眾健身互動等，被剪成短影音上傳，都在抖音引起不少討論，讓蔣的知名度及熱搜度大為增加。

蔣萬安的作風與對岸政治人物大不相同，也引起中國大型入口網站「網易」的關注，8月31日就出現一篇文章〈感謝蔣萬安帶來的危機意識〉，文中提到蔣到訪上海「大多數人都有眼前一亮的感覺。」

蔣萬安出訪最後一天，與上海台青一同騎腳踏車。

▲蔣萬安出訪最後一天，與上海台青一同騎腳踏車。

接受本刊專訪時，蔣萬安也提及該文章作者的觀察相當有趣，他未否認對岸民眾也在觀察兩岸政治人物的差別；本刊記者問，這是否為來自台灣民選政治人物獨有的魅力？他笑著說：「的確對我們來說，這就是民選的首長，本來就是這樣子的作風，或者就是很自然，他們印象當中的市長可能會是不太一樣。」

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