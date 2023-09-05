快訊／傳國民黨提鍾小平戰中正、萬華　應曉薇突向黨中央「報備參選」

▲台北市議員應曉薇。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市第5選區（中正、萬華區）立委提名難產，3名現任市議員皆有意角逐且互不退讓，台北市黨部將責任轉交由黨中央決定，但5日外傳國民黨主席朱立倫已經下定決心，將在明（6日）中常會上提名市議員鍾小平參選。對此，台北市議員應曉薇趕在中常會提名前，今日下午派人向黨中央送件，正式報備參選中正萬華區立法委員。

面對外傳6日中常會將提名鍾小平參選中正、萬華立委，應曉薇助理於5日下午在媒體群組發送一張照片，並提及應曉薇響應朱立倫「團結下架民進黨非綠大聯盟」主張，9月5日向黨中央報備正式參選中正萬華區立法委員，而送件人則是委託公民團體台灣清新3.1連線召集人賴立竹。

應曉薇也發布3點聲明，自己從政13年歷經4屆議員選舉，始終相信為政以德、得不孤必有鄰。此次議員選舉更是在資源最少的情況下，勇奪中正萬華區第一名；疫情過後尤其萬華鄉親父老們都在殷殷期盼下架民進黨、國民黨身負重任應思進取，目前情勢讓中正萬華區選民痛心疾首，讓綠營人士好整以暇、拍手叫好。

應曉薇強調，自己身為地方民意代表，更是首當其衝必須面對，所以表態跟隨朱立倫「團結一心整合非綠聯盟下架民進黨」意志，為本黨以及非綠衝出最高票，並正式向黨中央、市黨部、黃復興黨部報備參選中正萬華區立法委員。

▼應曉薇委託他人送件，向黨中央報備正式參選中正萬華區立法委員。（圖／應曉薇辦公室提供）