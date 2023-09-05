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大陸 大陸焦點 特派現場

中國擬禁「傷害民族感情服飾」　Cosplay圈恐被封殺

▲▼角色扮演,cosplay,coser,動漫,御宅族。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲中國新擬的《治安管理處罰法（修訂草案）》恐封殺Cosplay圈。（圖／取自免費圖庫unsplash）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國官方9月公布《治安管理處罰法（修訂草案）》並公開徵求意見，其中第34條提及「在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌」，將被處以罰款和拘留，引起大陸網友討論，甚至擔心Cosplay圈子會被封殺。

據陸媒報導，《中華人民共和國治安管理處罰法（修訂草案）》在8月底提請全國人大常委會會議審議，於9月1日公開向社會徵求意見，截止於9月30日，但其中第34條卻因為詳細描述而引起大陸網友討論。

第34條的6點包括：

一、在公共場所從事有損紀念英雄烈士環境和氛圍的活動的;

二、在公共場所或者強制他人在公共場所穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌的。

三、製作、傳播、宣揚、散佈有損中華民族精神、傷害中華民族感情的物品或者言論的。

四、褻瀆、否定英雄烈士事蹟和精神,宣揚、美化侵略戰爭和侵略行為，尋釁滋事，擾亂公共秩序的。

五、以侮辱、誹謗或者其他方式侵害英雄烈士的姓名、肖像、名譽、榮譽,損害社會公共利益的。

六、侵占、破壞、污損英雄烈士紀念設施的。

▲▼女、茶藝、喝茶、泡茶、和服、喝飲料、咖啡、喝。（圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲大陸網友認為「傷害中華民族感情的服飾」不夠具體，可以延伸的範圍太大。（圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

其中，地34條的第2點提及「穿著、佩戴有損中華民族精神、傷害中華民族感情的服飾、標誌」，許多大陸網友直接聯想到日本和服、軍服，以及Cosplay成日本動漫、遊戲角色等，反問「怎樣是有損？誰來定義有損？」「徵求意見怎麼反饋？反饋有效嗎」、「讓百姓也穿上制服吧，這樣就不會犯規了」、「穿西裝打領帶算不算？馬克思主義也是西方來的，算傷害民族感情嗎」、「網路算是公共場所嗎」。

回顧過去案例，有穿和服及軍服的Coser、南京動漫展等被民眾檢舉、檢討，南京也曾因舉辦動畫的夏日祭典活動被攻擊，最後只能取消活動。

此外，許多網友也在微博上發文表示，「在法律實踐中該如何界定、由誰來界定呢？什麼是中華民族的精神和感情，一個管理治安的警察叔叔能說了算嗎？這種模糊性極大、容易被濫用的詞語，我建議還是不要出現在法律條文裡比較好，尤其是涉及限制人身自由的條文」、「典型的口袋法法條，以後你流鼻血身上滴個紅點，別太圓，太圓也會被抓走」、「總之具體情形要明確化，執行起來才有力度」。

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中國傷害民族感情服飾Cosplay大陸

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