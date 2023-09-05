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大陸 大陸焦點 特派現場

陸鬆綁台民眾移動支付限制！　「綁定國際信用卡」也能掃碼消費

▲▼ 大陸鬆綁台胞電子支付 ，程序更簡化方便 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲ 大陸鬆綁電子支付 ，程序更簡化方便 。（圖／翻攝 京彩台灣）

記者任以芳／北京報導

疫情解封後，不少初次去大陸的台灣民眾覺得很不方便，沒有電子支付，寸步難行，成為兩岸交流阻礙原因之一。近期，大陸政府公告最新辦法，台灣民眾只要經過實名認證，不用到大陸辦手機、開戶、綁銀行卡，只要實名認證，即可開通微信「零錢」功能，或是綁定大陸以外國際信用卡，十分方便。

▲▼ 電子支付 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 「掃碼」電子支付成為大陸主流消費方式 。（圖／記者任以芳攝）

過去疫情三年期間，大陸電子支付發展到達欣巔峰，大陸民眾根本離不開「掃碼，嗶！嗶！的生活」，「支付寶到帳..、微信到帳...」也成為店家日常收款流程，如此便利的移動支付生活，大陸以外的民眾無法享有

不少台灣民眾、外國旅客沒有移動支付，在大陸根本很本寸步難行，因爲到處都是「掃碼」支付。先前考量老人消費習慣，大陸政府規定店家不能拒絕收現金，最後也不是所有業者都能找零。

原本便利的移動支付成為交流障礙，更麻煩的是，想要開通移動支付，還得有大陸手機和銀行帳戶「雙向實名制」。如今不需要這麼麻煩程序，近期大陸政府推出新政策，簡化台灣民眾申請移動支付流程。

▲▼ 電子支付 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 微信實名制後「零錢」功能立即開通，無需到大陸開戶 。（圖／翻攝 京彩台灣）

台灣民眾首先下載社交軟件微信，台胞證實名制後，不需要綁定銀行卡，立即開通微信「零錢」功能，或是綁定大陸以外的國際銀行卡，實現使用微信或支付寶移動支付。

要怎麼綁定大陸以外國際銀行卡？首先，在微信APP中點擊【我】-【服務】-【錢包】，選擇添加銀行卡，填寫身份、綁定銀行卡。（過程中，必須同意 《微信支付用戶服務協議及隱私政策》）

下一步，按照頁面的指引填寫或勾選身份信息，選擇台灣居民來往大陸通行證(台胞證）或台灣居民居住證作為證件類型。最後，添加銀行卡填寫相關信息，可以填寫台灣的手機號碼。

如果有大陸銀行卡如何綁定？可以在微信支付開帳戶，首先填寫下身份資料、添加銀行卡、填寫持卡人其他身份訊息、驗證在大陸預留手機號碼、設置支付密碼，就可使用微信在大陸商戶消費，也能轉帳、收發紅包。

如果想辦借記卡怎麼辦？台灣民眾可以在出發前，登錄微信，關注富邦華一銀行公眾號，準備台胞證、台灣或大陸手機號，申請「預約申請開戶」，到大陸後前往27家富邦華一銀行領取借記卡，進行開卡手續。

▲▼ 大陸鬆綁台胞電子支付 ，程序更簡化方便 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲ 富邦華一銀行卡覆蓋大陸六大支付。（圖／翻攝 京彩台灣）

目前，富邦華一銀行卡已經覆蓋支付寶、微信、雲閃付、美團外賣、京東、抖音支付，六大平台移動支付。

台灣民眾在大陸習慣電子支付，回到台灣如果見到有「銀聯」標誌的商戶，可以使用銀聯雲閃付、富邦華一借記卡，進行移動支付消費。

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