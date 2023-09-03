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台中風力「在標準邊緣」仍放颱風假！盧秀燕親曝原因被讚爆

▲太委屈！前瞻預算台中僅高雄1/5，盧秀燕心酸憂捷運藍線恐再被退回。（圖／記者游瓊華攝）

▲盧秀燕擔憂中部地區居民的安全，決定4日預防性放颱風假。（資料照／記者游瓊華攝）

記者柯振中／綜合報導

中颱海葵來襲，台中被列入警戒區範圍，4日停班停課一天。對此，台中市長盧秀燕也出面解釋，因為已經多年沒有颱風登陸，這次必須更加謹慎，所以才會採取預防性放假措施，這項措施是為了避免災害，希望市民朋友非必要別外出，大家一起努力將災害降到最低。

根據此次颱風預測，台中市的平均風力為6級、最大陣風9級，距離停班停課的平均風力7級、最大陣風10級仍差了一級，不過盧秀燕還是決定，4日停班停課一天。對此，她也在臉書上解釋，因為多年來沒有颱風登陸台灣，這次必須比以前更加謹慎，等到越過中央山脈，才是考驗的開始。

盧秀燕說，中部地區的平均風力接近放假標準，且海葵形成至今，已多次改變路徑，結構十分紮實。而台中停班停課的決定，會牽動周邊縣市的通勤，盧秀燕考量共同生活圈民眾的安全，決定不讓市民冒險，寧可讓民眾安心防颱。

盧秀燕指出，這次的颱風假，是採取預防性放假，但這是為了避免災害，希望市民朋友非必要別出門，「我們一起守護台中，把災害降到最低。」

盧秀燕的決定得到許多支持，不少市民開心留言，「感謝市長及市府體恤海線居民的通勤安危」、「感恩市長，市長愛你」、「謝謝盧市長體恤台中居民」、「謝謝媽媽市長」、「謝謝市長媽媽，讓我們感到很安心」、「感謝市長體恤市民的安危，預防性放假。」

 
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