郭信良涉貪起訴　台南藍營：被逼上梁山可能選立委

▲台南地檢署以貪污罪起訴前台南市議長郭信良，市議會國民黨團書長蔡育輝說，新潮流若一意孤行，郭信良恐被逼上梁山選立委。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵查終結5日以貪污罪起訴前台南市議長郭信良，市議會國民黨團書長蔡育輝感概地說，司法面郭信良重承諾站在民意這邊，卻被認為藉勢藉端，每位民代和官員都應引以為戒，政治面鄉親痛批是選舉恩怨，新潮流想斷絕陳亭妃下屆選市長之路，新潮流若一意孤行，郭信良恐被逼上梁山選立委。

蔡育輝指出，台南鄉親仰頸期盼檢調肅貪，洗清台南是太陽光電黑金故鄉的污名，結果等到的是檢察官選擇將蒐證1個多月，郭信良土地重劃案以索賄千萬的貪污罪起訴，鄉親痛批這根本是選舉恩怨，政治迫害，但不可諱言，這給每位政治人物和行政官員上了一堂司法課，大家應引以為戒。

蔡育輝說，郭信良的起訴，若從政治面來分析，新潮流可能無法得意的笑，雖然表面上斷了郭信良回鍋選議長的機會，他的政治盟友陳亭妃下屆選市長，阻力可能不小，新潮流人選勝出的機會大增，但政治就如同棒球比賽不到九局下半，沒人敢保證結局。

蔡育輝表示，郭信良被起訴後，很多選民關心詢問，郭信良年初曾在新營第一選區掛看板，外界紛傳他準備選第一選區立委，若郭信良羈押期滿，有沒有可能披掛上陣，以他在地議員的角度觀察，現在代表民進黨選第一選區的賴惠員爭議不小，跟郭貞慧拼初選鬧得相當不愉快，選民認同度沒有以往這麼高，若郭信良真的被逼上梁山，難保不會披甲上戰場挑戰賴惠員，以郭信良的基層實力和無黨藍軍大團結，有機會險勝。