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免費肺鏈疫苗擴大！65歲以上可接種、供2種疫苗「新制10月上路」

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

長者肺炎鏈球菌疫苗將推新制！現行公費對象為71歲以上可接種1劑23價肺炎鏈球菌疫苗是多醣體疫苗(PPV23)，疾病管制署副署長曾淑慧今（5）日表示，ACIP最新建議，對象擴大為65歲以上長者，除原本PPV23疫苗，增加提供1劑13價肺炎鏈球菌結合型疫苗(PCV13)，兩劑間需要接種間隔，新制預計最快10月施行。

依據研究資料顯示，65 歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗具成本效益，可有效降低侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD) 之發生，以及衍生之疾病負擔及死亡。

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疾管署於本(2023)年５月２日提經衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)專家會議決議，23價肺炎鏈球菌疫苗是多醣體疫苗(PPV23)，13價肺炎鏈球菌疫苗(PCV13)是結合型疫苗，23價肺炎鏈球菌疫苗雖然可以涵蓋23種細菌類型，但沒有免疫記憶力，保護時間較短；結合型疫苗可誘發免疫記憶和抗體反應，保護時效較長。ACIP建議擴大65歲以上長者接種肺炎鏈球菌疫苗，公費提供1 劑PCV13 及1 劑PPV23接種新政策。

因此衛福部疾管署專案報請行政院並於本年6月30日獲同意，後於同年7月18日辦理開標，採購量總計262萬劑， 8月2日公告決標PCV13疫苗237萬劑，採112至114年分年供貨，賸餘25萬劑採購中。本項經費，係依預算法88條規定，附屬單位預算之執行，因正常業務之確實需要，報經行政院核准者，得先行辦理，併入決算。相關經費支用均遵照有關規定辦理，無違反或規避立法院監督之處。

另PPV23因現行政策即有購買公費提供71歲以上長者接種，數量充足，故規劃自明(2024)年起再行採購。

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