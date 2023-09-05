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賴清德運動員「黃金計畫」推手　關心國家隊亞運、奧運備戰狀況

▲▼賴清德視察國家運動訓練中心及國家培訓隊備戰2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。（圖／總統府提供）

▲賴清德視察國家運動訓練中心及國家培訓隊，備戰2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德5日前往高雄視察國家運動訓練中心及國家培訓隊備戰2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。由於他在閣揆任內，提出「黃金計畫」，他在談話中也提到，該計畫自2018年起編列3年共12億元經費，運用有限資源，讓每位列入計畫的選手，都能得到一整套專業的協助和培訓，後來也獲得不錯的成效。

賴清德表示，今天特別代表總統蔡英文來跟教練、選手們加油打氣，並了解國訓中心的相關需求，與政府能提供的各項協助，也代表國人祝福大家，在杭州亞洲運動會能有傑出表現，繼續為國爭光。

賴清德指出，他上次來到國訓中心，是2018年擔任行政院長時，來瞭解2018雅加達亞運的備戰狀況，當時這裡正進行各項改善工程，但因為缺少經費，呈現半停擺狀態。在聽完國訓中心的教練和選手們的反映事項，他回去便核定經費，全力支持國訓中心的改善工程計畫，期盼能如期如質地完工，將落後的進度趕上。

至於有選手反映教練「只能坐經濟艙」，賴清德說，當時他也決定包機，並解決其他需求，結果雅加達亞運台灣取得17金、19銀、31銅，總計67面獎牌的亮眼成績，是我國亞運史上第二好的成績。

賴清德表示，為了備戰東京奧運，他更提出「黃金計畫」，針對具爭金奪牌的菁英選手，實施專業個人化訓練。自2018年起編列3年共12億元經費，運用有限資源，讓每位列入計畫的選手，都能得到一整套專業的協助和培訓，後來也獲得不錯的成效；而為了備戰2024巴黎奧運，行政院陳建仁院長也核定了黃金計畫2.0，繼續給予選手必要的支持，例如提高培訓員的待遇，讓他們有安定的生活，才能好好協助選手訓練。

賴清德表示，過去他也核定教育部《優秀運動選手輔導方案》，10年投入新台幣64億，從就學輔導、就業扶植、協助創業與獎勵措施，落實政府照顧優秀選手的政策。

他認為，對於熱衷運動、擁有天賦的人，國家應該要給予支持，讓他們能在國際賽事中追逐、實現自己的夢想。而當運動員站在國際賽場上，就是國家凝聚力最強的時候，賽事期間，大家都是國家隊，不分黨派、族群、地域，團結在一起，全心為選手們加油。

賴清德說，選手們的傑出表現，也帶動國人養成運動的習慣，有助政府推動全民運動，讓國人身體更健康，社會更安定，國家也更強。選手站上國際賽場，對國家的貢獻不只有贏得獎牌的榮譽，還有許多重大意義，政府非常支持選手，大家一起加油。他也提醒選手們注意身體狀況，避免受傷。

賴清德表示，在國際賽事中競爭，除了選手個人的天賦和努力外，周邊的配套和支持也非常重要，他很高興看到目前配套措施已非常完整，尤其「國家運動科學中心」的成立，也會給予選手更大的支持。希望大家沒有後顧之憂，安心在國訓中心訓練，接受最專業的教練、防護員、物理治療師、心理醫師等優秀團隊協助，在國際賽場上追逐夢想、為國爭光，也凝聚國人力量。

▼賴清德視察國家運動訓練中心及國家培訓隊，備戰2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。（圖／總統府提供）

▲▼賴清德視察國家運動訓練中心及國家培訓隊備戰2022杭州亞運暨2024巴黎奧運情形。（圖／總統府提供）

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