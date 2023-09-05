偷進房拿她睡褲洩慾！妹子見「房東超噁一幕」嚇瘋…法院離譜輕判

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一妹子在外租房2年，近日在房間裝的攝影機中，看到了一個駭人畫面。當時，房東趁她白天上班時，潛入她房間，拿出她的睡褲摩擦下體，動作相當熟練自然。影片曝光後，引起網友熱議，雖然房東最終受到處罰，但網友也怒斥為「太輕」。

▲房東進門拿她睡褲摩擦下體 。（圖／翻攝自影片）

8月22日下午14點03分許，小麗（化名）正在上班，手機卻突然響鈴，提醒她有人在自己的房間裡走動。她查看監視器畫面，發現一個男人開鎖進入了小麗的房間，而此人正是房東。

房東走進房間後沒有停留，徑直走向了房間外的窗台，像是在找什麼東西，看上去非常的熟練。下一秒，房東突然脫下褲子，用小麗的褲子瘋狂摩擦自己的下體。

隨後，他抬頭看到了角落裡的攝影機，連忙放下褲子，匆匆離開了現場。整個過程雖然2分鐘都不到，但當事人小麗看到上述畫面腦袋直接炸了。

不僅如此，小麗推測這樣的事情肯定發生過不止一次，「因為放在門口的墊子總是莫名被人移動，所以才在房間裡裝了攝影機。」只是沒想到剛裝沒多久，她就看到了這個「大驚喜」。





▲小麗大崩潰 。（圖／翻攝自影片）

小麗說，房東現在60歲，平時不住她們的出租屋，但每天都會來這裡做飯吃，出租屋一共有8個房間，而房東有所有房間的鑰匙。不僅如此，其他女室友曾經也在洗澡的時候，發現有人推門。

小麗報警後有影片與睡褲作為物證，房東供認不諱，但檢方卻認為入侵住宅「情節較輕」，僅將房東行政拘留6日，罰款200元人民幣。

對這個處理結果，小麗並不滿意，認為處罰過輕，且自己心理受到很大傷害，一想到這件事就覺得很噁心，到現在都要開著燈睡覺，也沒有得到任何賠償。對此，房東囂張回嗆，索償可上法院，「反正派出所都處理過了，妳還要我咋樣？」

目前，小麗已經向法院提起訴訟，要求房東賠償。針對治安處罰小麗認為處罰過輕，想要提起行政覆議，小麗表示會繼續維權。