3m長黃金蟒藏西門町已8天　寵主現身曝牠逃家原因：和雷神有關

記者邱中岳／台北報導

北市萬華西門町電影主題公園在17日上午8時許，有民眾發現旁邊樹叢有一條金黃色的蟒蛇，立刻衝到對面派出所報案，事後警消到場合力將3公尺長的黃金蟒收進麻布袋，並由動保單位帶回保管，飼主得知後也聯繫動保處，在24日中午時分前往動保處將黃金蟒領回。

萬華分局西門町派出所警員，在17日上午8時許，發現1名民眾慌張跑進派出所，向值班警員告知對面萬華電影主題公園有1條金黃色的大蛇在樹叢間逃竄，警方立刻派人前往查看，果真發現1條黃金蟒在公園爬行，立刻通知消防人員前往抓捕。

▲3公尺黃金蟒闖北市公園，飼主24日前往領回愛寵黃金蟒。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方通知警消前往捕蛇，在3人合力逮捕之下，順利將長達3公尺長的黃金蟒送進麻布袋，並由消防人員帶回，消防人員也通知動保人員前往將黃金蟒帶回，事後影片流出也躍上新聞版面，飼主在23日晚上得知後，立刻與動保處聯繫並安置。

動保處表示，黃金蟒如果是走失被動保人員尋獲，將會找飼主陳述意見，並由動保人員研判是否為惡意棄養，如果惡意棄養，主管機關可處飼主新台幣3萬元以上15萬元以下的罰鍰。

▲3公尺黃金蟒流落北市公園，警消捕獲後交由動保處安置，飼主也主動聯繫北市動保處。（圖／記者邱中岳翻攝）

飼主在24日中午時分，前往動保處將黃金蟒領回，動保處人員也讓飼主陳述意見，飼主表示，黃金蟒從1百公分開始飼養，養了約3年之久，16日當天返家看見養殖的飼養缸破裂，黃金蟒也逃跑不在家裡。

飼主指出，16日當天正值北北基大雷雨，可能因為雷電交加，嚇到黃金蟒才會破缸而出，因住在電影公園附近，黃金蟒可能逃出家門後就躲藏在電影公園的樹叢裡面，動保人員也將釐清是否有惡意遺棄的問題，飼主表示，養殖寵物蛇類，並不是可怕的事情，請民眾也不要過度慌張。