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手機上網陷阱多！　台灣上半年惡意連結阻擋數量衝破百萬

▲▼上半年台灣手機惡意連結阻擋數量衝破百萬。（圖／公司提供）

▲上半年台灣手機惡意連結阻擋數量衝破百萬。（圖／公司提供）

記者蕭文康／台北報導

2023上半年網路詐騙事件頻傳，根據趨勢科技在台灣的偵測統計數據，來自手機的惡意連結數量飆破130萬筆，相較於去年同期的80多萬大幅增加近60 %，其中又以網路釣魚、網路購物和網路交友最為橫行，偵測數量高居前3名，同時網路犯罪集團亦利用如ChatGPT、AI時下熱門議題行騙，手機上。

根據趨勢科技統計，2023上半年所偵測的惡意連結以「網路釣魚」數量高居第一，手法常透過假冒知名企業官網的網址或網頁外觀，甚至利用熱搜關鍵字做為釣餌來降低使用者戒心。部分犯罪組織會透過投放廣告，讓假網站搜尋排序超越真正的官方網站，誤導習慣點擊搜尋排名較前的使用者。

第二名：「網路購物」陷阱變化多，買賣雙方須留意，趨勢科技觀察，除了針對買家行騙外，今年上半年購物平台亦出現大量鎖定賣家的詐騙案例，手法包含佯裝買家私訊或是假冒官方系統寄送虛假通知給賣家，誘使賣家付費騙取金錢。隨著駭客鎖定目標範圍持續擴大，趨勢科技提醒民眾謹慎面對網購交易，無論是買賣雙方都不能掉以輕心！

第三名：「網路交友」持續猖獗橫行，小心人財兩失真心換絕情。造福時下男女的網路交友一直是詐騙集團利用人性弱點來行騙的管道，趨勢科技觀察2023上半年台灣依然頻繁發生交友受騙案例，手法包括透過盜用照片來獲取被害者信任並傳送惡意連結，藉由話術誘導點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財。

此外，2023上半年ChatGPT的爆紅也使得AI應用成為最熱門話題，假ChatGPT應用程式和釣魚網站隨之頻繁出現在社群和搜尋引擎並透過廣告投放提高能見度，不慎點擊連結將可能被引導至惡意網站，利用漏洞攻擊自動下載惡意軟體到行動裝置，使用者在無法覺察的情況下可能失去重要個資甚至被盜刷金融卡。趨勢科技提醒民眾，駭客手法日新月異，利用防毒軟體專業工具，可以幫助檢測和防止下載到惡意軟體，提升使用行動裝置時的安全性。

趨勢科技台灣區暨香港區總經理洪偉淦表示：「網路犯罪手法演變速度超乎想像，即使對自身網路行為保持高度警戒，百密仍有可能一疏。趨勢科技多年來密切關注時下網路威脅演變，很高興有機會提供中華電信行動用戶專業的資安工具，希望在瞬息萬變的網路威脅環境中，能為全民的手機使用安全盡一份心力。」

中華電信個人家庭分公司總經理胡學海指出：「中華電信一直相當重視國人的連網安全，隨著民眾在食衣住行育樂透過行動裝置獲取資訊的依賴程度加深，無形之中也提高了資安風險。此次與國際領導品牌趨勢科技合作推出『行動安全防護』方案，相信可為中華電信客戶帶來更全面及完整的資安防護，安心自在地享受網路所帶來的樂趣及便利。」

趨勢科技致力於守護民眾的上網安全，除與中華電信合作推出「行動安全防護」方案，提供更符合行動用戶的使用流程，亦長年合作「HiNet PC-cillin防毒防駭」，持續透過專業工具為消費者行動上網及家庭寬頻打造安心網路環境。本次合作的「行動安全防護」完整功能包含：

1.防範詐騙網站：即時阻擋各式詐騙網站、惡意網址及詐騙簡訊連結。

2.防範惡意程式：在Google Play下載App 前即主動預警惡意程式。

3.安心網購交易：手機購物或行動支付前，將自動掃描 Wi-Fi 連線安全性、惡意App，防範個資被竊。

4.WiFi 安全檢查：可掃描目前連線的 Wi-Fi 熱點是否存在資安風險，並警示不安全連線，避免駭客利用假 Wi-Fi 連線攔截使用者傳輸的個資。
 

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