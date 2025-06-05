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高雄男巷口衝出！騎士慘被撞飛　機車繼續衝...K中客運屁股

▲▼ 高雄機車突竄出巷口撞飛騎士　「機車再噴撞」客運車尾毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲機車突竄出巷口撞飛騎士，「機車再噴撞」客運。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄三車擦撞車禍！路竹區41歲顏姓機車騎士4日突然從巷口竄出，當場撞飛直行的21歲蕭姓機車騎士，導致蕭的機車噴向前方停等紅燈的客運。事故造成蕭男右腳多處擦傷，客運的右後方受損，至於詳細肇因將由交通大隊進一步釐清。

這起事故發生在4日16時49分許，經了解，21歲機車騎士蕭男當時沿著路竹區忠孝路由東向西直行，不料41歲機車騎士顏男突然從巷口竄出，當場將他撞飛，而蕭的機車遭撞後，滑行追撞前方停等紅燈的客運車輛（由62歲姚男駕駛），造成客運右後方車尾受損，所幸車上2名乘客並未受傷。

事故造成蕭姓男駕駛人右腳多處擦傷，未送醫治療。警方到場交通疏導，三名駕駛人經現場酒測，均無飲酒情形，呼氣酒測值均為零。

▲▼ 高雄機車突竄出巷口撞飛騎士　「機車再噴撞」客運車尾毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄機車突竄出巷口撞飛騎士，「機車再噴撞」客運車尾毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄機車突竄出巷口撞飛騎士　「機車再噴撞」客運車尾毀了。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步研判肇事原因，顏男駕駛重機車行經無號誌路口支線道未禮讓幹線道車先行，疑違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第9款，可處新臺幣600元以上1,800元以下罰鍰。

蕭男駕駛重機車駕駛行經無號誌路口未依規定減速，疑違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第15款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

至於姚男駕駛大客車目前無發現肇責，後續將持續調閱監視器畫面釐清。詳細肇因將交由交通大隊進一步分析研判。

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