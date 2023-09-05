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出軌車廂找出22塊遺骸、150件遺物！遭點名失職　運安會：不便發言

▲▼檢調前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（圖／記者郭世賢攝）

▲檢調和警方昨前往七堵機務段搜索台鐵太魯閣號第1至第6節車廂。（資料圖／記者郭世賢攝）

記者李姿慧／台北報導

太魯閣號事故保存列車殘骸2年後陸續發現遺骸和遺物，迄今包括疑似人骨和牙齒已超過20多塊遺骸、遺物150件，罹難者家屬委任律師陳孟秀今(5日)再度發言，指出對家屬來說，很明確認為是檢調人員和運安會失職，行政院應檢討相關橫向聯繫sop。遭點名的運安會則回應，行政院明將召開會議檢討，此刻不便發言。

具警惕教育意義、被保存在台鐵富岡機廠的太魯閣號出軌車廂，8月31日被發現竟有頭蓋骨遺留車廂內，隔日檢警回到現場擴大檢查富岡機廠內的第7節和第8節車廂，發現18片遺骸碎片、以及牙齒2顆與非車廂之物品94件；鐵路警察局昨(4日)上午再度前往基隆七堵機務段勘查太魯閣號事故第1至第6節車廂，再度發現疑似人類骨骼碎片1片及牙齒1顆，以及非車廂遺留物品56件，疑似人類骨骼碎片及牙齒已送法務部法醫研究所進行DNA型別鑑定，非車廂遺留物品，造冊交由台鐵局進行招領。

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由於疑似人骨和牙齒等遺骸以及遺物越找越多，迄今已超過22塊遺骸和牙齒，遺物150件，讓太魯閣號事故罹難者家屬委任律師陳孟秀今(5日)再度發言質疑，指鑑識人員重回第7節和第8節車廂時，發現遺骸有高達20件、遺物有94件，昨天第1節到第6節車廂也有類似狀況，遺骸遺物數量之多。

▲太魯閣出軌車廂今重新採證，罹難者家屬委任律師透露，現場再搜出幾片頭蓋骨。（圖／記者沈繼昌攝，下同）

▲太魯閣出軌車廂重新採證，再搜出頭蓋骨。（資料圖／記者沈繼昌攝）

陳孟秀表示，鑑識人員在現場不需要任何工具，只要徒手就可以發現這些遺骸和遺物的狀況下，很確定的是，在事故當時，並沒有任何相關單位在做整個車廂檢查，對家屬來說，很明確認為這是檢調人員和運安會失職。

陳孟秀強調，除此之外，家屬也認為在類似重大事故發生後，是不是應該要有橫向聯繫的相關聯絡SOP。也要由行政院主責來確認，以避免以後再發生。

針對罹難者家屬委任律師點名失職，運安會表示，明天行政院將邀集相關單位召開會議檢討，因涉及各單位，目前運安會不方便針對該事發言。

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