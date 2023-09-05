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工人受困巨型烤箱活活燒死　滿牆「沾黏皮膚」全是求救痕跡

▲▼ 火災,火場,失火,大火,濃煙,灌救,消防員,救火,滅火。（示意圖／CFP）

▲卡特羅被尋獲時已是一具焦屍。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國英格蘭一間皮艇工廠發生員工受困巨型烤箱後遭活活燒死的意外，事發當時死者正在烤箱內清理邊角殘留的塑膠，而同事卻在沒有注意到他的情況下啟動烤箱。烤箱內部溫度瞬間上升，儘管死者試圖求救，但最終仍被活活燒死，且事後更被發現他因為不斷敲打烤箱內壁，導致皮膚脫落沾黏在烤箱門上。

根據《鏡報》報導，英格蘭西北部柴郡一間皮艇製造廠2011年發生工安意外，工廠作業員卡特羅（Alan Catterall）事發當天被安排進入烤箱內部清理殘留的塑膠，然而當他開始工作後，另一名同事佛朗西斯（Mark Francis）卻沒有注意到烤箱內部有人，直接啟動了烤箱開關。

直到烤箱內部溫度上升後，卡特羅才發現有異，但此時烤箱門已經上鎖，無法從內部打開。卡特羅隨後拿起一旁的鐵棍不斷敲打烤箱內部牆壁，試圖發出巨響引起其他同事注意。然而由於工廠內部過於嘈雜，因此到最後都沒有人發現他受困於烤箱內。

卡特羅最終活活被燒死於烤箱內，而根據現場各項證據顯示，烤箱內部溫度高到足以使得卡特羅用以求生的鐵棍融化，而他的皮膚則因為不斷敲打牆壁而沾黏在烤箱內部。

卡特羅的妻子珀爾（Pearl）同樣任職於同間工廠，而她也表示，願意原諒佛朗西斯的過錯，並將一切過錯推向公司，指控工廠沒有正確的安全防護措施。

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關鍵字：

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