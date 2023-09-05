郭台銘意外加速藍白合　「9月先立委10月談總統」

▲郭台銘宣布參選總統之後，立刻遭遇國民黨中央堅壁清野的對待，連署路徑恐被壓縮。（圖／鏡週刊提供，下同）

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鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選2024總統大選，非綠陣營整合再添變數，但也讓藍白合加快腳步！本刊調查，相較與郭合作，國民黨、民眾黨並不排斥藍白合，雙方朝「9月先談立委、10月再談總統」二階段合作模式進行。國民黨方面已規劃10月進入深水區，討論藍白總統選舉要不要「配」，黨內操盤人士強調，在與柯營談合作前，應先與總統參選人侯友宜取得共識，避免再次上演雙頭馬車的問題。

▲針對非綠陣營整合，柯文哲持開放態度，但認為先聚焦政策與理念，而不是直接做權位分配。



總統大選在鴻海集團創辦人郭台銘宣布參選後，進入「四腳督」局面，對非綠陣營如何整合，民眾黨總統參選人柯文哲2日受訪表示，以前就主張要溝通，可談雙方政策和理念，但不應是權位分配，他更說台灣人民有智慧，並非由政治人物領導潮流，而是他們被潮流推著走，很多事人民會替他們做決定。

「郭董下週副手一公布，誰還要跟他喝咖啡呢？」一位藍營本土派中常委直言，郭台銘以戰逼和的策略，其實只有別人讓他先做4年的選項，「這哪是談判，根本是逼我們投降！」國民黨沒有選擇，只有接戰，這一回合結盟的對象，當然是被郭影響民調最多的柯文哲！

▲有別於黨中央正面看待藍白合，侯友宜顯得興趣缺缺，只願談下架民進黨。



「依黨章規定，所有黨員必須遵守黨的決策與決議，一致支持侯友宜，並嚴格防範包括為非黨籍總統參選人助選、助勢、連署、參與活動以及其他一切與國民黨決議相左的行為。」8月30日，郭台銘宣布獨立參選總統後兩天，國民黨考紀會火速發公文，向各地方黨部重申不得協助郭連署的禁令，違者將以黨紀重懲。

只不過，有別於對郭台銘陣營堅壁清野，國民黨對待民眾黨卻顯得友善許多，黨主席朱立倫近期幾次公開受訪，完全不避諱談論與柯營的整合狀況，還一度透露：「每天都有一些進度、每天都有一些結果。」凸顯藍營朝「近柯遠郭」的策略目標邁進。

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