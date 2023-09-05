「2023世界客家博覽會」緣起　鍾東錦透露因「這姓氏」大會引發想

▲苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌帶領府會團隊到桃園參訪世客博，立委萬美玲秘書鍾國明、客家局主秘鍾麗民(左二)開心歡迎。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會」在桃園開展進入第25天，苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌4日帶領苗栗市府及議會團隊，到桃園參展。鍾東錦表示，2019年他時任苗栗縣議長、也擔任台灣鍾姓宗親總會理事長，同年11月中旬於桃園市中原大學舉辦世界鍾姓宗親聯誼大會，吸引來自海內外的1,300多位鍾姓宗親出席。

▲鍾國明 (右一)指出，鄭文燦市長出席世界鍾姓宗親聯誼大會，而提出舉辦全球首創的世客博。(圖／ET資料照)

鍾東錦說，由於鍾姓宗親多半是客家人，現任行政院副院長、當時的市長鄭文燦應邀出席活動，看到世界鍾姓宗親聯誼大會中展示許多客家文物、採以客家古禮舉辦大會，有感客家文化是臺灣人民的共同資產，而提出舉辦全球首創的世界客家博覽會，期透過中央跟地方合作，把客家在臺灣的魅力向世界展現。

▲議長邱奕勝全力支持2019年世界鍾姓宗親聯誼大會，桃園舉行。(圖／ET資料照)

在鄭文燦向客委會爭取經費下，「2023世界客家博覽會」得以在桃園舉行，而他也由議長轉換跑道，去(2022年)當選縣長。世界鍾姓宗親大會每兩年召開一次，宗親會員分布香港、澳門、印尼、新加坡、泰國、緬甸、馬來西亞、中國大陸等國家，2019年於桃園舉行，主要是桃園是國門之都，交通便捷，加上當年桃園市長鄭文燦、議長邱奕勝對活動的支持。

▲苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌帶領府會團隊到桃園參訪世客博。（圖／記者楊淑媛攝）

2019年世界鍾姓宗親聯誼大會財務長鍾國明、目前是立委萬美玲秘書，他說：籌備一場世界性的大活動，相當不易！沒想到，充滿客家文化的宗親大會，竟成為促成舉辦世客博發想，個中原因鮮為人知。