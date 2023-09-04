周五「白露」7生肖運勢爆發　第一名明財、暗財雙收

▲「白露」即將到來，有7生肖財運旺，運勢頗佳。（圖／CFP視覺中國）

記者柯沛辰／綜合報導

秋天第三個節氣「白露」周五（8日）報到，代表著氣候逐漸轉涼，預示秋天即將到來。國際天星命理風水專家邱彥龍指出，龍、兔、豬、猴、狗、雞、虎等7個生肖的朋友運勢旺，不僅財運佳，還有升遷機會，值得好好把握。

根據《中時新聞網》報導，邱彥龍老師分析，白露節氣（9/8至9/23）有7個生肖運勢相當強，排行如下：

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第一名：龍

這段期間聰明才智和口才有發揮機會，有機會明財、暗財雙收，只要不懶散怠惰，財運極佳，但要注意他人敲詐。

第二名：兔

這段期間自我規劃佳，建議多參與社交聚會，可獲得很高關注度與支持，投資、事業、偏財運也都強，在工作上累積好人氣是關鍵。

第三名：豬

這段期間財富雖然來得慢，但要有信心，只要一步一腳印努力，都是在為光明的未來鋪路，近期可以把握高品質的聚會。

第四名：猴

這段期間能從團體得到超高人氣，還有突然的財運和升遷機會，趁現在把聲望做大，會得到很強助力，但不建議大筆投資與投機，也要避免莫名開銷。

第五名：狗

這段期間有很高人氣，但別給自己太大壓力，實實在在努力就好，或許家庭開銷會比較大，多行善積德，財富很快就來。

第六名：雞

這段期間第六感強，會得到另一半或客戶的照顧與幫助，多說好話、好好說話，財富自然來，有機會在聚會中遇到陌生貴人。

第七名：虎

這段期間動力很強，多走動會遇到許多賺錢機會，也可藉由網路多與海外、遠地的人事物接觸，或結交名人、建立人脈，有助提升運勢，得到無形磁場的加持。