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三重果菜市場福德宮普渡　10萬元供品贈弱勢共餐享用

▲▼ 三重果菜市場福德宮普渡　價值10萬元供品贈弱勢共餐享用 。（圖／社會局提供）

▲三重果菜市場福德宮普渡，價值10萬元供品，將贈弱勢共餐享用 。（圖／社會局提供）

記者戴上容／新北報導

新北市三重果菜市場福德宮為慶讚中元，於4日中午在市場內舉行普渡法會，會後響應新北市好日子愛心大平台，將包含香蕉、水梨、鳳梨、柚子等新鮮水果，以及泡麵和白米等市值10萬元的供品，捐贈給市府轉提供弱勢老人共餐、兒少小衛星課後照顧等享用。為此，社會局長李美珍代表侯友宜市長到場受贈。

新北市果菜公司董事長劉來通、新北市青果公會理事長陳姿伶、福德宮主任委員林清泉等人，和該宮多位委員、行口代表，市議員王威元、陳啟能、前議員蔡明堂、李坤城等人到場參與祭拜及捐贈儀式，共同祈求國泰民安、風調雨順、陰陽兩利。

果菜市場福德宮主任委員林清泉表示，中元普渡，民間忌諱用香蕉、李子、梨子、鳳梨等4種水果拜拜，擔心會有「蕉李梨旺」隱喻，事實上這是一種迷信，為破除迷思，建立正信，福德宮每年都會擺放這些水果塔，秉持心誠則靈的心態，除祭祀四方，亦率先促銷水果農產品，以求陰陽兩利，同時將普渡物資捐贈分享予眾生。

社會局長李美珍表示，非常感謝福德宮管委會從101年起就陸續捐贈普渡物資給實物銀行、好日子愛心大平台，累計超過市值81萬元；另外三重果菜公司、青果公會及所有善心行口商，也從105年起響應新北市惜食分享網，累計捐贈28萬公斤的醜蔬果，提供給新北市惜食分享網據點享用。

▲▼ 三重果菜市場福德宮普渡　價值10萬元供品贈弱勢共餐享用 。（圖／社會局提供）

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