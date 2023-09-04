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快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水

▲▼ 55歲房客陳屍三重租屋處 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲55歲房客陳屍三重租屋處 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區一名71歲房東郭男，4天聯絡不到房客，4日上午10時許，他請警消前往民生街租屋處破門，驚見房客楊男（55歲）倒臥床上已明顯死亡，遺體膨脹、流出屍水；警方勘驗，初步判斷無外力介入情事，楊男也無慢性病史，警方目前正聯繫楊男家屬處理後事，確切死因尚待報請新北地檢署檢察官相驗。

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