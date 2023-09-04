快訊／聯絡不上房客　房東破門驚見他死在床上！遺體膨脹流屍水

新北上半年10大熱銷案出爐，冠亞軍皆位於三重，由茂德2個指標案奪下，第三名則是森聯在林口A9的大案。第四~五名位於淡水，其中愛山林於紅樹林的自建案，短短開賣2~3個月，就揭露超過5成。另外，上榜最多的區域是土城，拿下6~10名。