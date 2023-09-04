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屏東南州自小客+休旅車擦撞　休旅車翻覆駕駛受困…4人送醫

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲南州鄉萬華路車禍 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導　

屏東縣南州鄉萬華路發生一台休旅車及一台自小客車發生相撞車禍，休旅車車體扭曲，駕駛受困，消防人員以繩索固定旁邊路燈將車體穩固後，三用橇棒破壞後擋風玻璃，以長背板將休旅車他救出送醫，另自小客車3人受傷，也分別送醫，相關肇事原因由東港警分局調查釐清。

▲南州鄉萬華路車禍 。（圖／民眾提供，下同）

▲南州鄉萬華路車禍 。（圖／民眾提供，下同）

南州消防分隊9於9月1日16點17分，接獲119派遣，指在南州鄉萬華路發生休旅車與小客車車禍案件，1名白色休旅車駕駛因車體翻覆受困於車內，立即出動南州分隊消防車、救護車及崁頂分隊救護車前往。

南州分隊消防車率先抵達現場，現場是往南州鄉萬華路方向休旅車與東港下廍路開往南州萬華路自小客車，行經萬華路路口發生擦撞，白色休旅車翻覆至路旁水泥防護牆上。

消防人員立即下車查看休旅車駕駛，對方意識清醒，表示身體沒有被扭曲車體夾到可以活動，消防人員以繩索固定旁邊路燈將車體穩固後，再用橇棒破壞後擋風玻璃，以長背板將休旅車駕駛脫困救出。交由崁頂救護車先行處置送醫。

另南州分隊長查看自小客車駕駛及乘客傷勢，經初步評估無大礙，交由南州救護車送醫，3名傷患皆送往安泰醫院就醫。

南州分隊長謝佳修提醒民眾無論駕駛汽機車，皆應保持精神專注，開車行駛應當減速慢行，隨時留意車前路口狀況，才能保障自身安全。

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