擁1200萬粉絲「師奶殺手」一夜被消失！被抓逃漏稅　驚人背景起底

▲秀才被封禁。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

外貌與大陸男星靳東有幾分相似、粉絲1200萬的抖音「頂流」主播秀才，於2日晚間無預警遭封殺。涉事短影音平台相關責任人表示，該帳號因違反平台相關規定而被封禁。 「千萬粉絲網紅秀才被封號」話題，迅速登上各大平台熱搜榜，引發網友廣泛關注。

9月2日，據國是直通車報導，1200萬粉絲網紅主播「秀才」帳號已被封禁。據知情人士透露，「秀才」近期被舉報存在違法行為，這可能是他被封禁的部分原因。

知情人士透露，「秀才」近期被舉報存在違法行為，這可能是他被封禁的部分原因。據《央視網》微信公眾號消息，9月2日晚，安徽亳市稅務局一名負責人稱，確實已收到針對徐某某（網名秀才）的舉報材料，「涉及到個人所得收入申報情況」，相關調查工作發布中。

「秀才」年齡39歲，安徽省亳市蒙城縣人，抖音網紅，粉絲數量超1200萬。短影音平台帳號顯示，他共有1300多個影片作品，幾乎每個作品按讚都上萬。尤其是近一兩年的作品，基本上按讚數都在幾十萬。

國字臉，三七分短髮，一身純色襯衫或翻領Polo衫，再配上一條西裝褲……，影片裡的「秀才」行走在鄉間小路，哼著「愛妳不是我的錯，是妳太美惹的」。這些內容無一例外，都是對口型唱歌，他也被稱為行走的「中老年婦女收割機」。

此前，據《澎湃新聞》報導，吉林一名72歲阿嬤乘坐火車，橫跨1700公里來到安徽，稱想尋找「秀才」，「我非要見見他。」

平台統計，「秀才」粉絲中，女性用戶參與70.44%，40歲以上用戶參與79.8%。

▲「一笑傾城」粉絲超1900萬。（圖／翻攝自影片）

與「秀才」同樣引發關注的，還有千萬粉絲主播「一笑傾城」。她的社交平台目前展示「家中有事休息」，最新一條動態停在8月21日。據悉，「一笑傾城」的影音平台帳號粉絲超1900萬。