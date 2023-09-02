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社會 社會焦點 保障人權

高雄女酒駕被逮先嗆「我家很有錢」　秒下跪原因曝：剛肇事逃逸

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓女子（左）酒駕被逮竟嗆「我家很有錢」。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓女子（39歲）8月31日晚間，因為車燈不亮被警方攔下，員警發現她身上飄出酒味，正準備進行酒測時，陳女下車馬上嗆聲「我家很有錢」，隨後又一秒下跪哀求「我錯了」，脫序的行為讓員警傻眼，酒測後酒測值為0.65毫克，警方將她帶回偵辦時，才發現陳女女在5分鐘前才剛撞了一台機車後逃逸，這下又罪加一等。

鼓山分局龍華派出所警員黃俊銘、曾育翔8月31日晚間11時30分巡經鼓山區裕誠路與美術東一路時，發現一部黑色廂型車未開頭燈，旋即尾隨至中華一路與大順一路口，趁停等紅燈時下車攔查。

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲陳姓女子（左）酒駕被逮前5分鐘才剛肇事逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

駕車的陳姓女子一下車，員警立即聞到她渾身酒味，陳女一下車就先嗆「我家很有錢」，見員警不為所動，隨即情緒激動坦承，稍早在左營區與同為攤商的好友聚餐喝了幾杯酒，還在員警面前下跪並乖張地說著:「我錯了，可以嗎？」。後續經警施以酒精測試，陳女酒測值高達每公升0.65毫克，立即帶所偵辦。

回到派出所後，警方又獲報，大約在查獲陳女的5分鐘前，鼓山區明誠三路與民利街口發生一件肇事逃逸案件，被撞的機車劉姓女騎士（19歲）身體多處擦挫傷送醫診治，幸無生命危險。

後續有熱心民眾送來行車紀錄器畫面，清楚記錄下事故發生過程，員警正準備循肇逃車輛號牌找人時，竟發現與剛帶返所的陳女所駕駛的車輛一模一樣。陳女辯稱當時車內音響開太大，不知道有擦撞機車，所以沒有下車處理，如造成對方損傷，願意賠償。

警方偵訊後，依公共危險、過失傷害等罪嫌，將陳女移送高雄地檢署偵辦。

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