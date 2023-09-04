宜蘭人超怒！質疑縣府跟進雙北上班課　副縣長出面回應了

▲宜蘭副縣長林茂盛對不放颱風假說法。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳韻如／宜蘭報導

宜蘭受到海葵颱風影響，下起陣陣豪大雨，但今天仍照常上班上課，不少上班族冒雨出門，也氣得紛紛湧入縣長林姿妙臉書痛罵，「說好的人民安全最重要呢？」，並且質疑為何要跟進北北基，「以後宜蘭放假，看北北基就可以了，我們不是東部了。」對此，宜蘭縣副縣長也做出回應，強調是綜合多項考量，並非跟進雙北。

宜蘭今天照常上班上課，不過上午大雨不斷，上班族只能冒雨外出，氣得他們湧入林姿妙臉書，「什麼都跟台北 那哪時候我們先進跟都市化程度跟得上台北」，「以後宜蘭放假，看北北基就可以了，我們不是東部了」、「還不宣布停班課嗎？有沒有在注意氣象？」

針對縣民質疑為何要跟進雙北，副縣長林茂盛今也特地出面說明，表示縣府都是參考中央氣象局預報的結果作討論，但因前一天的預報颱風並未達停班課標準，因此才做出正常上班課的決策。

林茂盛提到，昨天在應變中心的工作小組會議中，縣長也有與大同鄉、南澳鄉兩鄉的鄉長視訊會議，當下鄉長有反映有間歇性雨勢，土石流部分也有做撤村，基於這樣的考量，加上這兩天並未有重大災情傳出，僅是零星路樹、招牌傾倒，以及公路總局預警性封路，縣府綜合各項原因及地形狀況才做出這樣的決定。

林茂盛表示，當然有縣民會往返雙北工作，這也是考量的其中之一，但並非主要考量因素，強調考量的主因仍是颱風對宜蘭造成的影響，而並非跟進雙北。