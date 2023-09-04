宣告常態挺民企　陸發改委設「民營經濟發展局」

▲大陸近期經濟表現不振，官方推出多項促進民營經濟發展的政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家發展改革委9月4日宣布，將在內部設立「民營經濟發展局」，作為促進民營經濟發展壯大的專門機構，加強相關領域政策統籌協調，推動各項重大舉措早落地、早見效。

大陸發改委副秘書長兼人事司司長張世昕表示，中央編辦已正式批復設立民營經濟發展局作為發改委的內設機構，這是落實黨中央、國務院促進民營經濟發展壯大決策部署的有力舉措。

張世昕提到，民營經濟發展局的主要職責是跟蹤了解和分析研判民營經濟發展狀況，統籌協調、組織擬訂促進民營經濟發展的政策措施，擬訂促進民間投資發展政策，以及建立與民營企業的常態化溝通交流機制，協調解決民營經濟發展重大問題，協調支持民營經濟提升國際競爭力。

張世昕指出，民營經濟工作涉及面寬、政策性強，需要各個部門密切協作配合，形成工作合力，發改委作為宏觀調控和經濟綜合部門，在設立民營經濟發展局，主要是立足於更好發揮統籌協調、綜合施策、促進發展的功能。

張世昕強調，一些相關部門從各自職能角度也會有服務和促進民營經濟發展的職責，在現有工作格局的基礎上，在發改委設立民營經濟發展局，將進一步加強對民營經濟發展工作的統籌協調，鞏固拓展現有工作成果，為民營經濟發展營造更優環境，為民營經濟發展提供更加有力支持。