吸電子煙恐「精蟲減少」傷害睪丸細胞　老鼠實驗結果曝光

▲電子煙如今被認為對人體恐有潛在危害，相關研究仍在進行中。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

土耳其一項老鼠實驗結果表明，吸食電子煙可能造成精蟲減少、睪丸細胞破壞導致型態變化，但傳統香菸對生殖能力的負面影響更糟糕。這篇論文被發表在西班牙醫療期刊《國際男科學雜誌》（Revista Internacional de Andrología）。

錫瓦斯卡姆胡里耶大學（Sivas Cumhuriyet University）科學家試圖釐清香菸及電子煙對男性泌尿生殖系統的影響，把公鼠分為3組，香菸組及電子煙組每日2次暴露在煙霧中1小時，控制組完全沒有接觸菸類，最後檢測公鼠尿液中可替寧（cotinine）也就是尼古丁代謝副產品含量、精蟲數量、睪丸大小與結構等。

結果發現，控制組公鼠精蟲數量為每毫升9850萬個精子，電子煙組公鼠精蟲數量為每毫升9510萬個精子，香菸組公鼠精蟲數量僅每毫升8900萬個精子。此外，「儘管電子菸液體在戒菸研究中被認為是無害的，它可能增加氧化壓力，並且導致睪丸型態改變」，包括生殖細胞及睪丸支持細胞分離脫落，甚至生殖細胞壞死、纖維化及萎縮等。

不過，研究團隊強調，這是一項針對老鼠的實驗，電子煙對於人類男性的影響，還需要更多廣泛研究釐清。

2010年代初期，電子煙被認為是更安全的香菸替代品，但越來越多科學證據指向其潛在危害，包括高血壓、氣喘、心臟病、呼吸道問題與急性肺傷害等。2020年，丹麥科學家調查逾2000名每日吸食電子煙的男性，結果發現其精蟲總數遠低於不吸電子煙的人。