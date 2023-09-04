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社會 社會焦點 保障人權

苗栗失智翁颱風前外出整夜未歸　警電眼追人6小時尋獲

▲▼苗栗81歲謝姓老翁颱風前外出整夜未歸，家屬報警協尋，搜救人員在老翁失聯22小時後找到他，並協助其平安返家。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗81歲謝姓老翁颱風前外出整夜未歸，家屬報警協尋，搜救人員在老翁失聯22小時後找到他，並協助其平安返家。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市1名81歲謝姓老翁2日晚間獨自外出，至3日早晨仍未返家，警方獲報後立即調閱老翁迷失地點周邊監視器，同時發動巡邏員警及同步通知轄區救難協會協助搜尋，歷經6小時後在一處公園山腳下發現老翁，立即將老翁帶回派出所並通知家屬帶回。

苗栗警分局南苗派出所3日9時40分許接獲民眾報案稱：「父親於2日18時許外出散步後未返家，因年邁又患有失智症，請警察協尋⋯⋯」，員警接獲報案後，立即啟動緊急協尋機制，並協同轄區救難協會人員實施地毯式搜尋。

家屬表示，謝姓老翁2日晚間獨自外出，遲至3日早晨仍未返家，家屬在遍尋不著之下，只好向警方報案，因時值海葵颱風暴風圈來襲，家屬尋人的心情愈發焦急，警方獲報後立即調閱老翁迷失地點周邊監視器，以電眼找尋其可能動向，同時發動巡邏員警及協請轄區救難協會同步展開地毯式搜尋，歷經6小時後，在苗栗市一處公園山腳下發現老翁，將他帶回派出所，老翁失聯22小時，經檢視身體及精神狀況都還不錯，立即通知家屬帶回。

苗栗警察分局呼籲，家裡如有失智、老化或容易迷途者，應避免讓其獨自外出，並可為其配戴手環或在其身上留下可資辦識身分的聯絡資料，萬一走失可讓處理員警能更順利、迅速找到家屬，協助安全返家。

▲▼苗栗81歲謝姓老翁颱風前外出整夜未歸，家屬報警協尋，搜救人員在老翁失聯22小時後找到他，並協助其平安返家。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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苗栗協尋老翁

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