渣夫欠債又偷吃！孩怨：不給學費寧願餵鴿子　妻忍56年終想通了

▲妻不滿丈夫欠債又外遇，甚至離家20多年，終於想通決定離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者黃資真／苗栗報導

苗栗一名人妻指控丈夫結婚以來從未負擔家用，又有負債、外遇，已20幾年未返家，提告訴離，連孩子也怒轟為了讀書要跟父親拿學費，他寧願拿錢買飼料餵鴿子吃。苗栗地院認為導致如此結果，丈夫需付較大責任，判准離婚。

人妻小珊（化名）主張，與丈夫阿山（化名）自1967年結婚至今，子女都已成年，然阿山婚後從未提供家用，亦未盡扶養子女義務，又有負債、外遇，並在1998年後離家不歸，分居至今，婚姻已存有難以繼續維持之重大事由，請求法院判准離婚。

小珊子女出庭無奈表示，父母至少1、20年以上沒同住，是因為父親有外遇才沒同住，這些年來沒有回來過，也不會主動跟家裡聯絡，要找他得透過姑姑，且父親比較不顧家，賺錢也不會拿回來，不會為家裡的事操心，「當初我要唸書跟父親拿學費，他寧願把錢去買飼料給鴿子吃。」

由於阿山未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述，法官根據小珊與證人所述，認為雙方婚姻僅徒具婚姻之外觀，婚姻共同生活中之情愛基礎喪失，實質上已無夫妻共同生活可言，足以認定有不能維持婚姻之重大事由，且可歸責於阿山，判准離婚。