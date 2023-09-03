10年只有18天　他苦笑「這縣市很難放颱風假」！上一次放假是4年前

▲海葵直撲台灣，苗栗縣今天沒有放颱風假。（圖／記者許靖騏攝）



記者施怡妏／綜合報導

中度颱風海葵直撲台灣，今（3日）共有8個縣市停止上班上課，沒有放假的苗栗縣，縣政府消防局昨日就PO文苦笑「各位鄉親，苗栗明天正常上班課喔」，並提到全台灣最難放颱風假的第二名縣市就是苗栗縣，2008年到2018年只放了18天。

苗栗縣宣布3日正常上班上課，「苗栗縣政府消防局」就在臉書發文，「各位鄉親，苗栗明天正常上班課喔，跟小編一樣明天風雨無阻一定要上班的，來留言告訴小編吧」，隨後又發了一篇文，「根據統計，苗栗是全台灣最難放颱風假第二名的縣市」。

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苗栗縣上一次全縣放一整天的颱風假，是2018年7月11日的瑪莉亞颱風，不過當天無風無雨，不少人認為，賺到一天颱風假。時任苗栗縣長徐耀昌表示，決定放颱風假是參考氣象資料，以及考量到桃竹苗共同生活圈，若桃園、新竹宣布放假，苗栗沒放假，可能造成居民們上班上課的困擾。

貼文引起網友討論，「颱風天雖沒放假，還是要注意安全」、「52歲，只有放過一次颱風假」、「做服務業還是要上班的，不管有沒有颱風假，都要上班喔」、「如果以苗栗國來算的話是第一名，因為天龍國是第二名」、「這樣子代表苗栗是最適合居住的地方，沒有颱風的侵襲」。

事實上，部落客「泰勒*愛排名」曾在4年前做過統計，根據氣象局資料，統計截至2018年7月、近10年各縣市的颱風假數量。其中，放假天數最少的，並非網友認為的台中或彰化，而是僅11天的「連江縣」；若扣除外島，本島最少放到假的是「新竹市」和「新竹縣」，天數皆為17天，倒數第二則為「苗栗縣」的18天。

至於「台中市」和「彰化縣」，其實並列第10名，共放了22天；放假天數最多的縣市，則是比較沒有大山屏障的「屏東縣」，共有27天，第二名則是「台南市」的25天。

