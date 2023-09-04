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「窗戶嘎嘎響」直接被吵醒！雙北上班族早起傻眼：風雨變好大

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▲有雙北上班族崩潰抱怨風大雨大。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

海葵颱風於今晨（4日）5時減弱為輕度颱風，不過中心一度在高雄沿海附近滯留打轉，中央氣象局清晨5時10分對18縣市發布豪大雨特報，其中新北、台北市分別被列豪雨特報及大雨特報。就有新北人一早起來，感受到窗外狂風暴雨瞬間傻了，也有台北人苦笑，「我這種在戶外工作的人怎麼辦啦！」

早上5點半左右，陸續有人在PTT的Gossiping板發文，一名新北人以「新北狂風暴雨」為題問卦，「現在外面風超大，直接被吵醒，一直聽到呼呼作響，雨也是用噴的、狂倒」，無奈表示「就算是這樣，還是要去上班對吧？」

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接著，有台北人6點左右也發文「台北這種天氣確定要上班？？」文中直呼，「天空烏雲密布像世界末日一樣，風雨吹得我微微顫抖，我這種在戶外工作的人怎麼辦啦？後唷！討厭餒！」另一位台北上班族則抱怨風大雨大，「睡個覺，窗戶一直嘎嘎響。」

貼文引發議論，不少人也超崩潰，「宜蘭風大到把我吵醒」、「被風雨吵醒，台北有點大」、「台北 整個門窗都被風雨吹的在撞」、「出門到巷口買早餐，我褲子都濕了，還是短褲」、「過了一個晚上外面風雨變好大……」、「我剛騎機車過百齡橋覺得可怕」、「這一個小時一直聽到外面有東西飛落。」

但也有人直呼，「平時新北就很會下雨了，下雨上班不是很習慣了？」「自己請假r」、「看科學數據很難嗎？新北雨量預測平地150毫米，放假標準是350」、「乖乖去上班」、「台東那才叫有風」、「說這麼多，怕就請假啊」、「現況就是不在警戒區裡面。

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▲海葵滯留打轉。（圖／翻攝天氣風險臉書）

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，海葵目前有短時間打轉的現象，今晨3時至4時二度登陸高雄沿海，沿著高雄沿海走，未來向西北西，今會進入台灣海峽，預估往中國福建南部前進；若順利的話，今傍晚本島可望脫離暴風圈，周二下半天解除海上陸上颱風警報。

天氣風險公司則在臉書表示，睡醒之後，發現海葵颱風也在原地睡了一覺，它似乎發現自己周日晚走太快，過去6個小時就在台南、高雄海邊晃來晃去，想辦法重整自己的低層環流，而它的高層雲系因為與低層環流的速度落差，已經分崩離析。

天氣風險指出，受到地形破壞，海葵目前已經減弱為輕度颱風，但它的環流還是一波一波移入花東，持續帶來強風大雨；而颱風中心附近的台南、高雄、屏東，受到颱風核心環流影響，今天上午仍需嚴防強風驟雨；另外，值得留意的是，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2-3小時。

天氣風險提到，颱風過山後滯留打轉、重整環流的案例並不少見，海葵整體的移動趨勢不變，在今天上午將開始加速往西移動，晚間遠離，颱風警報開始陸續解除。

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