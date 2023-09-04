海葵「轉圈圈」大南偏！外圍環流掃北北宜　鄭明典示警

▲海葵轉圈圈。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，輕度颱風海葵受地形影響，往南偏折的幅度也太大。天氣風險公司一早提醒，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2-3小時。中央氣象局前局長鄭明典也發文示警。

超大豪雨特報：台中市、宜蘭縣、花蓮縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

大豪雨特報：南投縣、高雄市、屏東縣、台東縣

豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣

大雨特報：基隆市、台北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、澎湖縣

鄭明典今晨在臉書貼出雷達回波圖表示，不能只看颱風中心，這團對流雲帶也要注意。氣象局觀測，海葵今晨7時的中心位置在台南的西北西方約30公里之處，以每小時11公里速度，向西轉西北西進行，近中心最大風速每秒30公尺，7級風平均暴風半徑150公里。

▼鄭明典貼出今晨雷達回波圖，提醒「這團對流雲帶」。（圖／翻攝鄭明典臉書）



吳聖宇在臉書說，海葵周日晚太早出海，受地形影響往南偏折的幅度也太大，一整個晚上都在高雄近海重整轉圈圈，目前逐漸來到台南沿岸，預期未來會回到原本的路徑上繼續往西移動，等於回到周日以前，最初預測的今天清晨在台南出海的位置上，大自然就是這樣神奇。

天氣風險也說，值得留意的是，目前有一條外圍環流正在掃進宜蘭、雙北地區，風雨可能要持續2-3小時。

▼海葵滯留打轉。（圖／翻攝天氣風險臉書）







▼最新雷達回波圖。（圖／氣象局）



▼最新累積雨量圖。（圖／氣象局）

