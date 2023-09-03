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嘉義留鄉青年打造專業錄音室　電吉他爵士鼓農村開課　

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

▲留鄉青年蔡乙韶(圖右)在媽媽葉于甄的鼓勵下用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了替偏鄉農村想學樂器演奏的孩子圓夢，1997年出生畢業於台南應用大學流行音樂學系蔡乙韶與母親葉于甄在家鄉中埔，針對不同樂器打造了不同風格的練習室甚至專業錄音室，他表示，「每個人都享有音樂教育的權利，不該因為城鄉差距而剝奪孩子學習音樂的權利，也相信音樂可以讓家人朋友更親近」。

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

▲工作室烏克麗麗課程 。（圖／記者翁伊森攝）

葉于甄提到自己的孩子臉上滿是微笑，對於乙韶從小就相當喜歡音樂，參加管樂隊到接觸流行音樂，優異的演出表現更是他天賦的展現，但作為母親的她也希望他回饋社會，因此兩人造夢農村，將極具流行感的樂器引進工作室，讓鄰近鄉鎮番路，甚至市區或是新營需要半小時車程的民眾都願意親子或是全家人共同來學習。

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡乙韶甚至打造專業錄音室 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡乙韶表示，城鄉資源分配有差距，但偏鄉孩子不該因此失去機會、甚至沒有資源去接觸到音樂。在這些被遺忘的角落。也因此，他選擇留在家鄉中埔鄉與其他愛好音樂的夥伴一起紮根農村，陪伴大小朋友一起學音樂。

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

▲留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

蔡乙韶認為，「家人、朋友都可以共同玩音樂，一起表演完成一首歌曲，音樂讓彼此更有共同目標」，工作室更有年度成果展，甚至社區、育幼院擔任音樂志工的機會，讓大小朋友更有機會練習，也將音樂推廣到更多角落。

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

▲工作室爵士課程。（圖／記者翁伊森攝）

目前工作室除了有專業的錄音室，課堂樂器還有電吉他、爵士鼓、貝斯，薩克斯風，小提琴、吉他，陶笛及烏克麗麗等，蔡乙韶表示，打造一個讓人投入放鬆的氛圍，就是希望讓更多孩子及家長接觸樂器演奏，把這裡當作家。

▲▼留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

▲留鄉青年蔡乙韶用音樂紮根農村 。（圖／記者翁伊森攝）

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