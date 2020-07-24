寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

▲「音樂謠嵐 流行音樂創作營」招生，屏東縣政府原住民處處長顏成仁（前排左三）、金曲明星製作人王宏恩（前排左四）與立委伍麗華辦公室主任邱琼如（前排左五）到場助陣。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部知名音樂品牌「嵐天音樂」經原民會暨與屏東縣政府勞動暨青年發展處的支持，舉辦「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日前受理報名，名額60名，詳情可上粉絲專頁「嵐天音樂」，歡迎14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。

5天的「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」於8月19日至8月23日，透過金曲明星製作人王宏恩、舞台表演訓練師蕭聖傑、名詞人暨錄音師甘聖竹、樂器操作引導者林克偉、編曲師黃岳捷、影像創作導演嵐堡・督本樂恩與行銷人黃逸民分享成功音樂行銷案例等超強師資陣容，引導學員創作出一首屬於屏東或自己的歌。

王宏恩表示，如此師資規模的音樂創作營，在台灣很罕見，這次課程深入部落走讀，與在台北水泥建造的都會相較，更容易獲得壯麗大武山系與壯闊太平洋的啟發，籲請有興趣民眾要把握機會。

屏東縣政府原住民處處長顏成仁勉勵喜歡創作的人，「勇敢嘗試你自己」，台灣是充滿音樂豐富元素的故事島，要向世界說出台灣的故事，這個營隊等候有志之士。

兼具魯凱族與泰雅族血統的營隊策展人甘聖竹說，課程場域包含屏東青年學院、青創聚落、禮納里部落、高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE等地，在部落青翠草場創作與寫作，採擷部落來自深山曠野與自然呼喚的靈感，領取排灣族與魯凱族古謠與古調的啟發，汲取迴盪在山谷中的天籟，最後，站上國際標準舞台高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE發表自己的音樂，學習舉辦演唱會。

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