　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「嵐天音樂」舉辦「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日前受理報名。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲「音樂謠嵐 流行音樂創作營」招生，屏東縣政府原住民處處長顏成仁（前排左三）、金曲明星製作人王宏恩（前排左四）與立委伍麗華辦公室主任邱琼如（前排左五）到場助陣。（圖／記者陳崑福翻攝）

南部知名音樂品牌「嵐天音樂」經原民會暨與屏東縣政府勞動暨青年發展處的支持，舉辦「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」，即日起至8月15日前受理報名，名額60名，詳情可上粉絲專頁「嵐天音樂」，歡迎14歲以上至45歲以下對音樂創作有興趣的民眾報名。

5天的「2020音樂謠嵐 流行音樂創作營」於8月19日至8月23日，透過金曲明星製作人王宏恩、舞台表演訓練師蕭聖傑、名詞人暨錄音師甘聖竹、樂器操作引導者林克偉、編曲師黃岳捷、影像創作導演嵐堡・督本樂恩與行銷人黃逸民分享成功音樂行銷案例等超強師資陣容，引導學員創作出一首屬於屏東或自己的歌。

王宏恩表示，如此師資規模的音樂創作營，在台灣很罕見，這次課程深入部落走讀，與在台北水泥建造的都會相較，更容易獲得壯麗大武山系與壯闊太平洋的啟發，籲請有興趣民眾要把握機會。

屏東縣政府原住民處處長顏成仁勉勵喜歡創作的人，「勇敢嘗試你自己」，台灣是充滿音樂豐富元素的故事島，要向世界說出台灣的故事，這個營隊等候有志之士。

兼具魯凱族與泰雅族血統的營隊策展人甘聖竹說，課程場域包含屏東青年學院、青創聚落、禮納里部落、高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE等地，在部落青翠草場創作與寫作，採擷部落來自深山曠野與自然呼喚的靈感，領取排灣族與魯凱族古謠與古調的啟發，汲取迴盪在山谷中的天籟，最後，站上國際標準舞台高雄流行音樂中心LIVE WAREHOUSE發表自己的音樂，學習舉辦演唱會。

►「黛珂甦妍淨化前導液」有個可愛的暱稱「紫蘇水」150ml，原價1300元，特價1100元

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
IU身材怎維持？「吃飯習慣」影片討論爆掉…網：難怪不會胖
快訊／才換新局長就被抄查！廉政署搜索高雄市警局
里長揪462人集資威力彩　中獎金額曝光！
快訊／新增3例境外移入　都是從菲律賓返台
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

跨坐橋上賞夜景思考人生？　南警勸導久病男力阻憾事

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

直擊剃羊毛、寶貝球秒變皮卡丘　日藝術家翻轉氣球網：有神快拜

跨坐橋上賞夜景思考人生？　南警勸導久病男力阻憾事

寫首天籟獻給屏東　音樂「謠嵐」流行音樂創作營即起招生

辦戶政免印章 綠色櫃檯無紙化數位簽章開跑

要暖爸不要暖化　台中民間團體號召88節遊行種樹救地球

申請地政謄本、稅籍清單免奔波　雲林20鄉鎮公所讓民眾「在地申請」

搭接駁車賞太平山翠峰有譜！8/1起2人可預約景觀道路付費接駁服務

宜蘭「忍者龜」TV檢視器　污水下水道管路油脂、毛髮堆積看光光

新二代FUN暑假　水域活動營隊體驗

台南新市9個月幼兒異物噎住及時排出　救護人員送醫幸無大礙

台灣首座！　新竹微笑水岸獲「建築界奧斯卡」全球卓越建設銀獎

臨窗泡澡賞星星！清境森林系民宿　坐臥峇里島涼亭山景超夢幻

東森入主國際多媒體園區　《聲林之王》歌手活力開唱

跨坐橋上賞夜景思考人生？　南警勸導久病男力阻憾事

林庭謙挑戰職籃　CBA、B.League、P.League+聯賽3選1

Gary老婆放閃私照曝光！　網友眼尖發現「1細節」驚：懷孕了？

桃警破獲22年前檳榔西施焚屍案　鄭文燦：感謝警察堅守崗位

馬力千匹東瀛戰神挑戰特斯拉Model 3 Performance　跑完2場就GG

染疫後還「脫口罩」！講師赴前線講課...教會內「大唱聖歌」害21人中鏢

李眉蓁「超狂質詢影片」曝光！聊天、狂捧韓國瑜80秒…最後羞問：市長幾公斤？

《灌籃高手 SLAM DUNK》宣佈參展ACG博覽會　搶先釋出場佈圖及首屆官方賽事冠軍爭霸賽登場

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

地方熱門新聞

直升機救親哥！鄉長夫人辱衛生所　蘭嶼女醫打臉

台中捷運男女員工傳不倫戀大打出手

極品特戰女兵私照流出！軍方回應了

神轎撫身罕病小妹…奶奶：有媽祖處理

桃園青埔商圈三雄開戰　大江表現亮眼

就在青埔附近！　清大附設醫院案通過

他跟下地下道　結果趴10m水面雙亡

新竹市微笑水岸　獲全球卓越建設獎

苗正子造影中心　打造完整癌症醫療

登錄發票抽名車　FUN遊苗栗最划算

IKEA桃園旗艦店開幕　鄭文燦：提供優質消費

新營警及時阻詐保住婦人30萬元

「全台最窮里」在桃園？　鄭文燦澄清

彰化與印尼商簽約　將湧入千萬訂單

更多熱門

相關新聞

修杰楷最新婚紗照曝光

修杰楷最新婚紗照曝光

訂製禮服品牌 LinLi Boutique 在今年（2020年）正式滿30歲，藉此機會公佈最新秋冬形象大片主角，是男星修杰楷。除了是台灣婚紗品牌首度啟用男星作為廣告形象，修杰楷更與三位童星一同出鏡，重演求婚般的浪漫場景，小女孩們換上高級訂製禮服彷彿照了縮小燈，趣味十足。

圖／開箱雙城論壇大禮包　「防疫包」成亮點

圖／開箱雙城論壇大禮包　「防疫包」成亮點

快訊／柯文哲：一家親比一家仇好

快訊／柯文哲：一家親比一家仇好

大店長五星縣長蛋糕　潘孟安驚艷

大店長五星縣長蛋糕　潘孟安驚艷

全中運　屏東單日奪7金4銀8銅

全中運　屏東單日奪7金4銀8銅

關鍵字：

嵐天音樂2020屏東縣政府原住處流行音樂

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

賣場狂傳哭聲！不信邪課長下秒頭皮掀起噴血

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

參加應采兒生日趴墜3層樓！女星「樹枝插進肺部」

小資族買得起！中山區電梯大樓「開價398萬」

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

10歲夏天開始學服裝設計！夏克立PO作品：我為她驕傲

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

專家曝「富人從不買彩券」3理由

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

大學生錢進股市勇玩當沖　社群平台分享心得教學

胡睿兒剛入獄！林采緹爆穿浴袍與已婚富商進出

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

更多

最夯影音

更多
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面