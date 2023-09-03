民眾黨內參民調曝光！　穩坐「老二」？柯文哲低調未回

▲柯文哲參觀TVBS 30「連接世界 奮起台灣」互動特展。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨副秘書長許甫2日於臉書公布民眾黨內參民調，民進黨總統參選人賴清德28.7％、民眾黨柯文哲23.9％、國民黨侯友宜12.4％、鴻海集團創辦人郭台銘11.0％。柯文哲3日出席公開活動時，被問及相關問題，態度仍保持低調，並未正面回應。

許甫2日於臉書公布民眾黨內參民調，以及多家媒體民調數據，民眾黨內參民調顯示，8月29日至30日，賴清德28.7％、柯文哲23.9％、侯友宜12.4％、郭台銘11.0％，而調查方式為市話70％加上手機30％，許甫也提及內參民調「本來就只能做參考，信不信由人」。

柯文哲3日上午參觀位於松菸的TVBS 30「連接世界 奮起台灣」互動特展，會前被媒體詢問內參民調差賴清德5個百分點，柯文哲並未正面回應，僅說「哎唷！奇怪⋯」，另外被問到妹妹柯美蘭是否會參選、如何拉抬國民黨小雞等內容，柯文哲皆未回應。

隨後，柯文哲進入特展內參觀，當主辦方介紹到民調中心時，柯文哲則笑稱，該家民調比較沒有偏差，比較不會因為需要而有偏差。而柯文哲參觀結束後，再被問及內參民調等議題，但並未正面回應，僅反問媒體「從哪看到的」。