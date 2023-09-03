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烏克蘭重量級富商涉詐欺洗錢遭拘捕　曾力挺澤倫斯基

▲▼ 烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）。（圖／路透）

▲烏克蘭重量級富商柯羅莫伊斯基2日來到法院。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）涉嫌詐欺與洗錢，法院2日下令將他拘捕2個月。這是烏克蘭鎖定該國最有權勢商業大亨之一的矚目之舉，意味著基輔政府正試圖表明戰爭時期打擊貪腐的行動取得進展。

綜合路透、BBC等報導，烏克蘭安全局2日宣布針對柯羅莫伊斯基的指控，稱他在2013年至2020年間，藉由海外提領、使用他所控制的銀行機構，把超過5億荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣）合法化。

隨後，柯羅莫伊斯基身穿著一件藍色運動服被帶走，關押在基輔的烏克蘭安全局總部。他的辯護律師表示，將對裁決結果提出上訴，但不會為了保釋繳納接近1400萬美元的保釋金。

▲▼ 烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）。（圖／路透）

▲▼ 烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）。（圖／路透）

受到美國制裁的柯羅莫伊斯基曾是總統澤倫斯基的支持者，是一名富有商業大亨，涉足烏克蘭媒體、石油、銀行業，被視為1991年蘇聯解體後累積巨額工業財富的寡頭之一，在政治與經濟領域擁有巨大影響力。

在拘留柯羅莫伊斯的裁決宣布之後，澤倫斯基似乎在當日晚間談話間接提到此案，他感謝執法機構展現出來的決心。

其實澤倫斯基2019年上台時就曾表示，反貪腐是主要優先要做的事之一，自俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭之前，烏克蘭政府通過立法，要求寡頭登記並遠離政治。

▲▼ 烏克蘭億萬富豪柯羅莫伊斯基（Ihor Kolomoisky）。（圖／路透）

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