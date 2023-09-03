海葵登陸前強度再增！CNN：恐怖降雨勢必引發土石流　東部要注意

Typhoon #Haikui (#HannaPH) is heading toward landfall over Taiwan on Sunday. Latest view from satellite: pic.twitter.com/7Nn64xkWxE — Zoom Earth (@zoom_earth) September 2, 2023

記者葉睿涵／ 編譯

海葵颱風路徑一路南修，預計將在3日下午登陸台灣東南部山區，而各國都估計，海葵將為台南、台東帶來狂風暴雨，甚至引發水災、土石流等恐怖災害。

菲律賓國家氣象局（PAGASA）指出，海葵將在3日下午或晚間「以巔峰之姿」登陸台灣，而且颱風在登陸前的強度還會再略微增加。雖然PAGASA認為，海葵在穿越台南複雜的地形時，會大幅削弱其強度，但這場颱風仍有可能帶來一場嚴重的熱帶風暴。

CNN氣象專家邁爾斯（Chad Myers）也認為，海葵登陸台灣後，風雨將進入最劇烈時刻；除了會有時速160公里的陣風外，降雨量也將高達500毫米以上，提醒位於迎風面的東部山區要慎防豪雨出現。

▲海葵預計將為台灣帶來狂風暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

邁爾斯進一步表示，海葵帶來的雨量主要會降在台灣的脊椎，也就是東側山脈，且勢必會造成徑流、淹水、土石流和山崩。他強調，雖然東部人口不密集，但恐怕會帶來嚴重破壞。

BBC氣象主播福克斯（Chris Fawkes）也估計，海葵將帶來半公尺以上的累計雨量，而極具破壞力的陣風更可能高達每小時195公里，引發洪水與風災。

據路透社報導，雖然預測機構「熱帶暴風雨風險」（TSR）預計海葵登陸台灣時風力級數僅為1或2級，其強度比之前侵襲中國廣東與香港的蘇拉颱風要弱，但目前台灣政府已宣布多地停班停課、多趟航班取消，並從南部和東部緊急疏散近3000人。