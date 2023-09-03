　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

為弱勢生籌募課外社團費用　他獲得「校長領導卓越獎」

▲北市3位校長獲得「校長領導卓越獎」。（圖／北市教育局提供）

▲明湖國小校長虞志長設置「精進學習基金」提供弱勢生課外社團活動費用。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年教育部「校長領導卓越獎」揭曉，今年有20位校務領導表現卓越的校長獲獎，台北市有3位校長獲殊榮。其中明湖國小校長虞志長設置「精進學習基金」，克服課外社團未達規模經濟而無法成班的困境，更補助弱勢學生參加課外社團的費用，讓孩子都有公平的學習機會。

教育部日前公布112年「校長領導卓越獎」，北市信義國中校長蔣佳良、明湖國小校長虞志長，以及河堤國小校長林其賢等3人分獲殊榮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

虞志長在先前擔任大理國小校長期間，四處奔走募款成立「精進學習基金」，做為學生的「學習支持系統」，而學校原有的「獎助學金與急難救助金」做為學生的「生活支持系統」。「精進學習基金」不僅克服課外社團未達規模經濟而無法成班的困境，同時也補助弱勢學生參加課外社團的費用，在兩系統雙軌並進下，讓學生有公平與多元的學習機會。

信義國中校長蔣佳良每天早上 7 點固定在校門迎接學生，為了瞭解學生吃桶餐的真實感受，將教職員工的菜色調整與學生一致，以便掌握餐點品質；此外，為配合2030雙語國家政策，成立雙語課程小組並成為小組成員，與教師共同規劃多元雙語課程與活動，成功在110學年度將學校轉型為雙語學校。

河堤國小校長林其賢以「閱讀」為校務經營發展核心，他深信推動「閱讀」是弭平學生學習成效差距的最佳良方，也是深植終生學習的關鍵基石，透過校訂「Fun閱讀課程」使用報紙媒體資源進行授課，發展學生閱讀理解及策略利用能力，豐富學生寫作想像和口語表達，帶領學校多次獲得閱讀評選獎項。

▲北市3位校長獲得「校長領導卓越獎」。（圖／北市教育局提供）

▲北市河堤國小以閱讀為校務發展經營核心。（圖／北市教育局提供）

ET快訊
LIVE／海葵清晨觸陸！今明影響最大　氣象局最新說明
不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢
美警攔超速車驚見「寶寶快死了」唇已發紫　神速搶回一命影曝光
2和尚揹精品包「行情破26萬」　照片驚呆網：社會在走行情要有
快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為弱勢生籌募課外社團費用　他獲得「校長領導卓越獎」

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

LIVE／海葵觸陸「今明影響最大」　氣象局最新說明

快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

下大雨奶奶還在田裡工作　4歲懂事娃哭著幫收玉米

見固定菜單的熟客走來　秒在她到門口前做好！

超辣！陳芳語「木蘭飛彈」有夠兇　台上親吻辣模MATCHA引暴動！

颱風攪局！鄧紫棋缺席KKBOX　直播道歉秀台語：我很思念你

小賴.偉晉破冰！婁峻碩：沒想到有這天　他認「新聞後彼此有點尷尬」

為弱勢生籌募課外社團費用　他獲得「校長領導卓越獎」

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

LIVE／海葵觸陸「今明影響最大」　氣象局最新說明

快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

假麥當勞49元優惠券「盜刷信用卡」　人妻一招保住積蓄讓詐團傻眼

9月運勢大解密！5星座事業、桃花超旺　摩羯「以血破血」化災難

1歲半男童「肚裡藏著一個人」　醫檢查驚：極罕見！

伊朗宣布接收俄戰鬥教練機　以提升空軍作戰能力

花蓮提供中秋返鄉專車！往返各1班次　9 ／6中午開放網路訂票

快訊／海葵颱風今凌晨觸陸　氣象局示警「降雨熱區」防超豪大雨

嘉縣「交通安全月」9月起跑　填問卷抽好禮活動開跑

大轉彎！諾貝爾獎年度頒獎典禮　俄羅斯等3國將缺席

為弱勢生籌募課外社團費用　他獲得「校長領導卓越獎」

阿管處三大觀光圈群山咖啡宴　嘉義市6大名店入選

不太妙！海葵疑開「針眼」　恐變強颱還放慢

LIVE／海葵觸陸「今明影響最大」　氣象局最新說明

2次敬遠大谷翔平被噓爆　運動家教頭解釋考量

柯基雙寶莫名愛上「電動按摩棒」　停下秒被罵...主人笑：你真變態XD-

生活熱門新聞

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

海葵清晨觸陸　氣象局最新說明

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

七年級男很多未婚？他曝外表是關鍵

假麥當勞盜刷信用卡　人妻一招讓詐團傻眼

居住、工作地或上班途中停班可休假

海葵撞向台灣！將終結1471天無颱風登陸　2地區影響最大

海葵4年首登陸　紫爆雨彈炸半台

財運前3名排行　屬龍貴人助嘗甜頭

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

明再放颱風假？海葵陸警擴大16縣市　氣象局回應了

8縣市停班停課　全台颱風假一覽

海葵將觸陸　大豪雨轟炸陸警再擴大

快訊／海葵05：00觸陸！估下午登陸　今明影響最大

禾浩辰認愛　吳品潔不介意他一夜情

警攔超速車驚見「寶寶快死了」急搶命

2和尚背國際精品包　行情破26萬

女網紅爆陪金主過夜！綠帽男友毀滅式爆料

海葵強度達巔峰！將過中央山脈　全台風雨越晚越大

海葵清晨觸陸　氣象局最新說明

9月運勢解密！5星座事業、桃花超旺

快訊／郭台銘宣布辭鴻海董事　力拚參選總統決心

拜地基主雞腿消失！監視器抓到牠

快訊／11縣豪大雨！　海葵「全台風雨」時程曝

女出現大漢橋邊　警消趕到剩鞋子

更多

最夯影音

更多
友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？

友人月薪2萬6不含勞健保　她怒喊：你還幹得下去？
店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

店員見飲料杯墜落「神來一踢」　夥伴點單中淡定接住默契超好

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

9KG橘貓路中遭正面輾斃　他怒 ： 騎士根本惡意撞貓

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

彰化重機大會師總價逾5億　71歲義肢伯騎1800CC入場

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

海葵「暴風圈擴大」4日風雨最劇　威脅新竹以南...陸警增至13縣市

熱門快報

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

測謊專家李錦明現身《豈有此呂》

李組長眉頭一皺揪出同志分屍案駭人玄機 測謊破心防！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面