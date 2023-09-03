為弱勢生籌募課外社團費用　他獲得「校長領導卓越獎」

▲明湖國小校長虞志長設置「精進學習基金」提供弱勢生課外社團活動費用。（圖／北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年教育部「校長領導卓越獎」揭曉，今年有20位校務領導表現卓越的校長獲獎，台北市有3位校長獲殊榮。其中明湖國小校長虞志長設置「精進學習基金」，克服課外社團未達規模經濟而無法成班的困境，更補助弱勢學生參加課外社團的費用，讓孩子都有公平的學習機會。

教育部日前公布112年「校長領導卓越獎」，北市信義國中校長蔣佳良、明湖國小校長虞志長，以及河堤國小校長林其賢等3人分獲殊榮。

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虞志長在先前擔任大理國小校長期間，四處奔走募款成立「精進學習基金」，做為學生的「學習支持系統」，而學校原有的「獎助學金與急難救助金」做為學生的「生活支持系統」。「精進學習基金」不僅克服課外社團未達規模經濟而無法成班的困境，同時也補助弱勢學生參加課外社團的費用，在兩系統雙軌並進下，讓學生有公平與多元的學習機會。

信義國中校長蔣佳良每天早上 7 點固定在校門迎接學生，為了瞭解學生吃桶餐的真實感受，將教職員工的菜色調整與學生一致，以便掌握餐點品質；此外，為配合2030雙語國家政策，成立雙語課程小組並成為小組成員，與教師共同規劃多元雙語課程與活動，成功在110學年度將學校轉型為雙語學校。

河堤國小校長林其賢以「閱讀」為校務經營發展核心，他深信推動「閱讀」是弭平學生學習成效差距的最佳良方，也是深植終生學習的關鍵基石，透過校訂「Fun閱讀課程」使用報紙媒體資源進行授課，發展學生閱讀理解及策略利用能力，豐富學生寫作想像和口語表達，帶領學校多次獲得閱讀評選獎項。





▲北市河堤國小以閱讀為校務發展經營核心。（圖／北市教育局提供）