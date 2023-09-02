被當台諜判刑1475天！李孟居返台「親吻松機地板」：親吻自由之地

▲李孟居先前被指控是「台諜」，遭中國大陸判刑1,475天。（圖／央視）



文／中央社

台商李孟居被中國指控為「台諜」遭判刑，歷經1475天刑期後，今天終於返抵台灣。他說，很開心回到故鄉，下機後忍不住親吻了這塊自由的土地。

李孟居今天從東京搭機，約下午3時抵達松山機場，多位朋友接機時獻上花圈並給予大大的擁抱。

李孟居接受中央社訪問時說，被中國判刑1475天後，回到故鄉台灣非常開心，下機後忍不住親吻了這塊自由的土地。

李孟居表示，經歷這一切後，感想就是自己對中國太天真了，他只是前往中國出差就被拘捕，這背後可能有政治因素，並提醒大家在威權國家控制下，到中港澳一定要很小心。

李孟居並表示，必要時可能會開記者會，公布更多他被拘捕的過程。

2019年8月，李孟居從香港入境深圳後失聯，時值香港「反送中」運動期間。中國官方指控李孟居「涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動」，同年10月底以「涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪」把他拘捕。

李孟居被拘捕的理由與拍攝深圳武警集結畫面有關，中方指控他是「台諜」，判處1年10個月刑期和剝奪政治權利附加刑2年。

李孟居2021年服刑期滿，因為還要服附加刑被禁止離境，未能返台。期滿後，他於7月24日離開中國先赴日本，今天終於返抵故鄉。

至於為何先赴日本東京？李孟居此前表示，在附加刑期滿前一週被深圳國安人員約談，對方說擔心台灣媒體操作這件事情會影響台灣選舉，於是他告知對方這段時間會先到日本。