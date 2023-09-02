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國小數學題難到爆！「貸款24萬月還多少」考倒一票人：沒有正解

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲有時候國小的數學題，可能會難倒大人。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

網搜小組／柯振中報導

隨著課綱持續更新，大人對於小孩子的學科可能感到陌生。近日一名男子在網路上分享國小數學題目，要求計算貸款24萬月還多少錢，沒想到竟讓一票人崩潰，更是有網友使用銀行提供的計算機試算，結果發現選項當中根本沒有答案，令人摸不著頭腦。

這名男子在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，指稱不懂試卷當中的第7題，希望能在網路上找到專業人士解答。

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從照片當中可以看見，這份數學試卷的選擇題第7題當中，主角「佳祺」向銀行借了24萬元，年利率為2.5％，要計算出若分20年平均攤還，每月本金加上利息要給多少錢，接著給出1,000元、1,500元、1,750元以及2,000元的選項。

▼這道國小數學題（紅線處）難倒了許多網友。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

▲▼國小數學題難倒一票人。（圖／翻攝臉書／爆廢公社二館）

數學題在網路上引發討論，瞬間讓不少網友崩潰，只好留言調侃，「要有求證精神，先去借看看即可得知解答」、「我國中沒畢業，這題我Pass」、「國中生就欠24萬，這人我看也廢了」、「由此可知，出題的一定不是從業人員。」

此外，也有人出動了銀行提供的試算機，依照題目設定將數字一一填入，結果得出的答案是第1到第239個月，每月的本金加利息為1,272元，第240個月則是1,189元，題目當中根本沒有解答。

不過，還是有專業人士出面點出，若以本金24萬、年利率2.5％來計算，20年的利息就是12萬元，本金加上利息一共為36萬元，除以20年的話，等於每個月要償還1,500元，雖然不符合常規邏輯，但至少能夠選出答案。

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