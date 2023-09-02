3歲童急性蜂窩組織炎　竟是「膠鞋」害！網紅媽示警：合腳就別穿

▲網紅「鰻魚家家酒」分享3歲半兒子因膠鞋引發蜂窩性組織炎的故事，提醒爸媽們要多注意。（翻攝自鰻魚家家酒臉書）



圖文／鏡週刊

膠鞋方便好穿脫，許多爸媽也替自己的孩子買一雙，但可得注意孩子的穿鞋狀況，1日網紅「鰻魚家家酒」在臉書表示，自家3歲半的兒子被膠鞋磨到腳紅腫起水泡，後來甚至引發急性蜂窩性組織炎，讓他們不敢再穿膠鞋，也提醒所有爸爸媽媽們，若孩子的膠鞋「合腳」或「太緊」就不要再穿了。

「鰻魚家家酒」在臉書發文，表示去年10月她帶著一雙兒女到遊樂園玩，兒子穿著「愛不釋腳」的膠鞋，雖然一開始有特地將束帶收起，但幾經穿脫兒子自行將束帶拉到後腳跟，當晚兒子就因鞋子咬腳起水泡，不過因為沒有發現傷口，兒子也沒怎麼喊痛還很有活力，他們便想說再觀察看看。

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未料當晚10點多兒子卻開始發燒，經醫師診斷為瀰漫性發炎，也就是急性蜂窩性組織炎，「這一塊裡面都是細菌，需要立刻辦理住院」，醫師研判其腳上的水泡是膠鞋束帶摩擦造成的，並解釋幼兒抵抗力較弱，只要稍微有一點小傷口，細菌入侵就可能造成感染。

「鰻魚家家酒」最後提醒各位爸爸媽媽們，若孩子的膠鞋「合腳」或「太緊」就不要再穿了，要穿的話也務必將束帶收好，否則細皮嫩肉的幼兒碰上無彈性橡膠材質，一不留神就可能造成急性蜂窩性組織炎，另外，穿膠鞋搭手扶梯也要注意。

貼文讓許多家長嚇壞了，「幸好沒事！看到小孩住院都鼻酸了我！」「很難相信一雙鞋會變成這樣」「我家兒子也是這雙蛛蛛人鞋，他也超愛常常穿出門！」「這件事真的太容易被忽略了」「真沒想到這種鞋會有這種情形發生」「我們家也是穿這種鞋，原來不要讓束帶來回摩擦並且不要買合腳尺寸，而是要偏大尺寸」。





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