大葉大學校長難產！創辦人遺孀陳情立委　籲教育部速派代理校長

▲大葉大學校長難產，創辦人遺孀陳情立委籲教育部盡速派代校長。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

彰化縣私立大葉大學校長自去年11月出缺後，兩次校長遴選都難產，近日已公布要第3次遴選。學校董事、創辦人葉松根遺孀葉林月昭及董事、校長遴選委員會召集人張世良向立委張廖萬堅陳情，並直言過往兩次遴選皆違法，對此，張廖萬堅表示，他將要求第三次校長遴選作業立即暫停，同時要求教育部儘速派代校長接掌校務，讓學校在九月中開學後校務可以正常運作。

張世良指出，大葉大學為創辦人葉松根獨資創校，去年11月校長出缺後，12月辦理遴選，副校長葉釋仁獲得5位董事推薦，另有兩人登記為候選人，不過葉釋仁的母親葉林月昭為董事，違反私校法第41條之規定，董事的直系親屬不得擔任校長，後來另兩位候選人也退出，形成沒有候選人的局面，導致校長難產。

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▲彰化縣私立大葉大學校長自去年11月出缺後，兩次校長遴選都難產。（圖／資料照片）



張世良說，第二次遴選校長於112年7月12日由遴選會原班人馬啟動，竟又推現任校董方文昌為內定人選帶職參選，另二位合格候選人憤而退選抗議，校長二度難產，校方目前已啟動第三次遴選作業，但擔心舊事又重演，因此向立委張廖萬堅陳情，希望能敦促教育部嚴格監督校長遴選，不能再有黑箱作業。

立委張廖萬堅表示，大葉大學從去年到今年的兩次校長遴選，都遭指控董事會強力介入並且提出證據，按照私校法第42條規定，校長遴選要在出缺後的半年內產生，既然兩次都沒有辦法順利產生，他主張學校第3次遴選應該停止，教育部應直接派任校長接掌校務，才能避免9月中學校開學後還沒有校長的窘境。