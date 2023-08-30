中捷塗鴉客逃6天！雙人組可能身分曝　疑外國人「一路向南」動手

記者許權毅／台中報導

台中捷運24日遭塗鴉「STEB」、「HASH」等字樣，2名塗鴉客至今還在逃，警方表示，已經鎖定2嫌。警方調閱監視器，以2人犯案後動向研判，疑似為境外人士「一路向南塗鴉」，至於是否跟台北、高雄等地為同一組人，警方不排除可能性，也可能是同一集團、不同人所做。

▲▼北捷（上）、中捷（下）接連遭到不明人士塗鴉。（圖／記者邱中岳翻攝、台中捷運提供）



台鐵、捷運近日屢屢遭到不明人士塗鴉，第一例發生在8月12日，台鐵台北樹林一列EMU3000遭到塗鴉。2周後，24日3時許，先是台北捷運北投機廠遭闖入，列車遭到塗鴉，同日21時許，換成台中捷運遭殃，隔天25日，高雄捷運在凌晨4時許遭塗毀，路線剛好是由北至南，北高2案相隔僅25小時，疑似是同一組或是同一集團所為。

▲高雄捷運也在25日遭到塗鴉，全台捷運接連發生類似事件。（圖／記者許宥孺翻攝）



據了解，由於北中南案件，嫌犯所使用的手法、塗鴉方式、裝扮等雷同，大幅提升同組人可能性。警方積極調閱監視器，追查2人逃跑動向，初步研判有可能是境外人士，不過2人是有計畫性犯案，加強偽裝，增加警方追查難度。

甫上任的中捷董事長顏邦傑表示，針對列車遭塗鴉案，警方已經鎖定嫌犯，是否為同一批人，警方還在調查當中，一定會向塗鴉者求償。