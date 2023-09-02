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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陪同立委參選人參訪　藍白合作有譜？柯文哲：人民會做決定

▲民眾黨總統參選人柯文哲今天上午參訪黃梅生紀念館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲今天上午參訪黃梅生紀念館。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

民眾黨總統參選人柯文哲，今（2）日上午陪同立委賴香伶參訪黃梅生紀念館，對於台中市長盧秀燕提到藍白合作9月應會有結果，雙方是否有聯繫？柯文哲指出，台灣人民有智慧，不是政治人物在領導潮流，政治領袖之間本就可以談，台灣人民有智慧，人民會替他們決定；此外，針對鴻海創辦人郭台銘已宣布投入大選，柯文哲則回應，政治是每個人的權利，很多事自然就好，不要每天在媒體放話，誰受得了。

▲民眾黨總統參選人柯文哲今天參訪黃梅生紀念館，對於館內各項設施頗有興趣蹲下來查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲今天參訪黃梅生紀念館，對於館內各項設施頗有興趣蹲下來查看。（圖／記者沈繼昌翻攝）

柯文哲今天上午參訪位於桃園市龍潭區的黃梅生紀念館，由民眾黨不分區立委賴香伶，以及黃梅生紀念館管理人黃永雄等人陪同。柯文哲對於黃梅生紀念館各項設施頗有興趣，頻頻聽取黃永雄與黃姓宗親大老解說。

▲民眾黨總統參選人柯文哲受訪時指出，政治是每個人的權利，但不要透過媒體放話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲受訪時指出，政治是每個人的權利，但不要透過媒體放話。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體聯訪時，針對鴻海創辦人郭台銘投入舉戰時表示，政治是每個人的權利，不能說其他人不能參選，現階段還是要努力爭取選民認同，自己一直都把這場選舉當做是改變社會文化的運動，透過選舉來改變台灣的思想文化。不過，很多事自然就好，不要每天在媒體放話，誰受得了，政治誠信行事自然就好了，也不是不能談，常覺得奇怪，怎麼每次都是那種會讓人家很尷尬的局面。

▲民眾黨總統參選人柯文哲表示，政黨之間本來就可以談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民眾黨總統參選人柯文哲表示，政黨之間本來就可以談。（圖／記者沈繼昌翻攝）

至於政黨之間是否可以談？柯文哲認為，很早之前就主張要溝通，譬如由蔡英文總統出面召開國是會議等，和國民黨的溝通，政黨之間本來就可以談，他四十幾年前就認識朱立倫，當年同時進入台大，談的內容難度不應該是權力的分配，那個老百姓一聽也不高興，談當然可以，譬如雙方的政治理念等。

台中市長盧秀燕認為9月藍白合會有結果？柯文哲強調，台灣人民有智慧，不是政治人物在領導潮流，台灣人民有智慧，人民會替他們決。

此外，媒體詢問，前總統陳水扁辦公室主任陳淞山昨天提到，侯友宜訪美回來，正是談藍白合作最好時機，但國民黨總統參選人侯友宜會是正的，柯會放在民眾黨不分區第一、第二。柯文哲認為，這滿奇怪的，深綠的怎麼會知道藍軍的作戰計畫，能不能去問他到底是作夢夢到還是怎樣。

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