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美對台軍事援助8千萬美金　國台辦：動搖不了我們解決台灣問題

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▼ 大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國昨日宣布正式對台提供8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資，並稱有助台強化「防衛作戰」能力。對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（1）日最新回應稱，「無論民進黨買多少武器，也動搖不了我們解決台灣問題，完成國家統一的堅定意志。」

陳斌華指出，我們堅決反對美方向中國台灣地區提供武器，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即停止向中國台灣地區提供武器。

陳斌華強調，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，不斷花台灣老百姓的血汗錢從美國購買武器，企圖「以武謀獨」，為其謀「獨」挑釁壯膽。其所作所為只會讓台灣更加兵凶戰危，只會讓台灣同胞更加憂心忡忡。

最後，他指出，螳臂當車，不自量力。「無論民進黨當局從美國買多少武器，都動搖不了我們解決台灣問題、完成國家統一的堅定意志，都抵擋不了我們粉粹「台獨」圖謀、維護國家主權的強大能力。」

▲▼ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 （2023.8.31） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國大陸國防部新聞發言人吳謙大校 。（圖／記者任以芳攝）

針對美國援台軍事融資，大陸國防部新聞發言人吳謙大校昨天也回應，無論是援台武器也好，售台武器也罷，我們一貫予以堅決反對。需要強調的是，台灣安全靠的是一個中國原則下兩岸同胞的共同努力，而絕不是依仗美國援台售台武器。

吳謙表示，美對台軍援軍售，養肥的只是美軍工復合體，損害的卻是台灣同胞的安全與福祉。「對此，解放軍將一如既往採取一切必要措施予以堅決反制。」

美國政府宣布提供台灣8000萬美元（約新台幣25.48億元）外國軍事融資，以強化台灣防衛能力，這也是美國首度提供台灣軍事融資貸款，總統拜登7月底動用總統撥款權提供台灣軍援後，美國第2度對台特殊軍援。

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