中3億彩券「瞞妻偷領獎」！幸運兒：怕她受不了　老闆曝當天情況　

▲如果突然拿到大筆獎金，該怎麼運用將成為難題。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

河北石家莊近日開出了大獎彩券，一名年約2、30歲的年輕男子中了6,835萬元（人民幣，下同，約新台幣2.99億元），得知中獎後，還瞞著妻子偷偷到彩券行領獎，理由是「怕她太激動，受不了」。事件發酵後，彩券行老闆也透露了購買彩券的細節。

彩券行老闆表示，此次中獎的是「雙色球」彩券2023099期，這名年輕男子8月27日來到投注站，先後購買了2次，一共11倍投注同一組8+1的複合式號碼，最後總共中了11注一等獎、132注三等獎，以及165注四等獎，獎金合計為6,835萬2,735元（約新台幣2.99億元），刷新了河北雙色球彩券中獎的最高紀錄。

老闆指稱，這次店裡面中了如此大獎，也是他販售彩券以來第一次遇見，得獎者來購買彩券時，正好是販售的高峰期，剛開始是先使用隨機選號，購買了一組8+1的複合式號碼，後來又有一次投了上百注的彩民來購買，花了2,000餘元（約新台幣8,774元），大家的目光都集中在這名花重金購買彩券的人身上，得獎者反而沒有受到太多注目。

▲彩券行得知中獎消息，特地拉起橫幅慶祝。（圖／翻攝微博）



後來得獎者在店裡徘徊了10多分鐘，發現老闆忙完，又再度上前加碼，一口氣購買了10張同樣的彩券，最後總共花了616元（約新台幣2,702元），購買完以後還告知，「我也不指著中獎，中不中無所謂。」

沒想到等到號碼開出，老闆才驚覺「我們這裡中了大獎」，夫妻倆十分興奮，於是立刻將店門裝飾得漂漂亮亮，也特地去買花生、瓜子等零嘴，請附近鄰居、來購買彩券的彩民享用，一起分享中獎的快樂氣氛。

而得獎者發現自己中獎以後，8月31日低調到彩券行領獎，且還把中獎的消息瞞著妻子，理由是「怕她知道後太激動，受不了」，決定以後再找機會告知。

得獎者也說，他平時經營生意，每年都有數十萬元（約新台幣40萬至394萬元）的收入，且沒有賭博、吸菸及喝酒等惡習，能夠維持一家人的生活，這次會拿著得獎的獎金，與妻子各添購一輛車，並且將房貸償還完畢，剩下的獎金不會動用。