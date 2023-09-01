今冬爆發H5N1禽流感風險高　防檢署提前啟動強化防疫措施

▲因應今年冬天發生H5N1禽流感風險較高，防檢署提前啟動強化防疫措施。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者許敏溶／台北報導

H5N1亞型高病原禽流感從2021年起在全球蔓延，造成許多國家嚴重疫情及經濟損失。農業部動植物防疫檢疫署今（1日）表示，預估今年冬天發生H5N1禽流感的風險較高，故提前到從今天起至明年3月底為止，啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」，包含增加候鳥排遺、禽場與禽場外圍環境採樣監測量，加強禽流感熱區清潔消毒作業，以阻斷傳播鏈。

防檢署表示，從2021年起，H5N1亞型高病原禽流感在全球蔓延，造成許多國家嚴重疫情及經濟損失。有別於過往禽流感病毒株在夏天會消失，這波H5N1疫情夏季時在國際上仍持續有案例發生，包括今年台灣也有零星案例。

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防檢署指出，根據上述狀況，預估今年冬天發生H5N1禽流感的風險較高，所以防檢署提前在今天起到明年3月31日止，啟動「秋冬禽流感強化防疫措施」，包含增加候鳥排遺、禽場與禽場外圍環境採樣監測量，並加強禽流感熱區清潔消毒作業，同時也會針對流通於各禽場的蛋箱，增加蛋箱清潔消毒查核，以阻斷傳播鏈。

防檢署指出，根據獸醫研究所通知，彰化縣竹塘鄉1鵪鶉場（主動通報）確診H5N1亞型高病原性禽流感，依標準作業程序，彰化縣動物防疫所執行6萬5524隻鵪鶉撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。112年迄今確診及撲殺禽流感禽場案例計43例（陸禽36場、鴨3場、鵝2場、水陸禽混養2場）。

防檢署呼籲業者，配合政府各項防疫措施，並提高警覺，每日自主觀察場內家禽健康狀況，發現異常立即通報、即時處置。未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」規定撲殺動物不予補償且最高可處100萬元罰鍰。