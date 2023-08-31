進口蛋爭議不斷　農業部公布採購流程「經費吸收價差和關稅」

▲農業部公布專案進口蛋採購流程。（圖／農業部提供）

記者楊惠琪／台北報導

為穩定國內雞蛋供需，農業部從今年3月啟動雞蛋短期專案進口，近來屢遭外界質疑圖利特定進口商。農業部今（31日）再發布新聞稿並製作說明圖卡澄清，專案進口雞蛋並非補助給特定進口貿易代理商，而是吸收進口蛋到岸價格、國內產地價差額與關稅等費用，目的是要讓消費者可以買到平價雞蛋。

農業部表示，今年農曆年後因應氣候與疫病影響，國內雞蛋生產不足，造成消費者買不到蛋，國內蛋價上漲且衍生黑市價格，政府開放12個國家專案進口雞蛋；透過財團法人中央畜產會或其委託的進口商進口，以到岸價格向進口商取得雞蛋，再以國內產地價格調度供給加工或洗選業者，而進口雞蛋價格差額、關稅等費用則由政府吸收，並未有補助貿易代理商等情事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農業部指出，進口雞蛋調度給洗選業者洗選包裝分級後，供應超市、超商、量販店等通路以牌價販售，提供消費者平價蛋選購。農業部強調進口雞蛋價差不是補助給特定進口商，而是吸收進口蛋到岸價格差額、關稅等差價，而全民為最大得利者。

農業部說明，辦理專案進口雞蛋流程透明公開，包括經濟部國際貿易局、農業部均在今年3月間召開公開說明會。此外，貿易代理商徵求條件包括可媒合到出口國的非疫生產場或有出口經驗（尤其日本、新加坡、香港）的出口商、可提出出口國官方開立符合規定的檢疫證明及衛生證明樣張、進口蛋到岸價格報價合理性，以及3月底前可訂到第1筆單等條件。

至於政府吸收價差的經費來源，農業部解釋，經費編列是根據「農業發展基金收支保管及運用辦法」第5條第1項第4款，用途包含「辦理農業產銷調節所需之支出」，今年初因國內產量不足，站在農業發展立場，進口雞蛋可緩解國內雞蛋需求，讓產業有時間喘息、調整、淘汰老母雞，因此用農發基金來支應進口雞蛋的價差吸收一切合法。

而近來包括土耳其、巴西進口雞蛋來台，被食藥署攔檢發現用藥超標等違規事項，農業部也回應，進口蛋由食藥署與防檢署在邊境逐批檢驗，嚴格把關，消費者可安心購買，如檢驗不合格依規定退運或銷毀，由進口商自行吸收相關費用，沒有進到國內販售，政府也沒有對檢驗不合格雞蛋支出任何費用。