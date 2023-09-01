獨／高雄小牛被開槍真相逆轉！角頭連發5限動引爆　嗆聲內容曝

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市31日上午9時在新興區七賢二路發生開槍事件，警方鎖定19歲梁男、20歲楊男以及20歲潘男涉有重嫌，當天下午5時許，在屏東縣鹽埔鄉發動攻堅拘提，逮捕3嫌到案，同時在今天（1日）早上於前金區逮捕19歲主嫌林男及涉案的20歲周男，並查獲非制式衝鋒槍1支、非制式90手槍2把，而開槍原因也跟著曝光，就是新興角頭接連對屏東某位角頭在網路嗆聲，才會衝突，而《東森新媒體ETtoday》也獨家取得嗆聲內容。

▲高雄新興角頭連發5篇限時動態，挑釁屏東一名角頭，後續才發生開槍事件 。（圖／民眾提供）

根據《東森新媒體ETtoday》掌握的獨家消息，這起槍擊案件的主因是被開槍的新興角頭先在網路跟屏東一名綽號「屏東祥」的角頭嗆聲，而且接連發了好幾篇的即時動態，「我在大世界門口，誰攔我，問我怎麼樣，玻璃被我砸破，跑三小」，不但告訴對方自己在大世界等他「沒吃過子彈我等你」，還問候別人媽媽，另外還嗆對方「恁杯開槍打死你」、「等你啦」、「等到好累，快來殺我，拜託」、「求求你快來殺我，有種不要叫人講」等總共5篇的限時動態，所以才會引發對方來開槍。

▲新興角頭連發5篇動態，挑釁屏東一名角頭，後續才發生開槍事件 。（圖／民眾提供）

▲新興角頭連發5篇動態，挑釁屏東一名角頭，後續才發生開槍事件 。（圖／民眾提供）

所以新興角頭停放在七賢二路放在停車格的汽車，分別是黃色的藍寶堅尼小牛以及白色BMW就被人開槍。關於開槍動機，警方表示「疑似是這名新生代角頭在路邊尿尿時玩手機，造成嫌疑人誤以為被偷拍，兩個人發生爭執引起口角，而角頭嗆人看三小，於是車子就被開了8槍」，不過真正開槍動機，並非如警方對外的說明，也和尿尿無關。

▲新興角頭連發5篇動態，挑釁屏東一名角頭，後續才發生開槍事件 。（圖／民眾提供）

被開槍的藍寶堅尼小牛，車主是曾經在苓雅區舞廳外砍殺網紅的新生代角頭，在高雄有多次糾紛，在警方眼中是個麻煩人物，2021年3月份還曾經在新興區一家酒店被人從裡頭抓出來到路邊開打，然後把人押走，甚至在2021年4月份仁武一家鐵皮屋被開槍，也傳出跟他有關，最後還驚動地方大老出面協調。不過這位新興角頭的氣焰並沒有因此而熄火，反而在江湖更有「名氣」。