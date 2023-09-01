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風雨無阻！「高雄奶茶節」周末登場　85攤餐飲嗑完飽到頂天

▲高雄奶茶節喝得到各式奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄奶茶節周末兩天將於鹽埕區大勇街登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

奶茶控別錯過！高雄美食月最後強檔「2023奶茶節」，將於這周末(9月2、3日)在鹽埕區大勇路登場。觀光局表示，屆時將有40家特色奶茶店、45家特色餐車，爽嗑一輪，絕對飽到頂天！

「2023高雄奶茶節」邀請40間特色知名奶茶店家大會師，無論是台式、港式、泰式、英式或是法式奶茶，通通都能暢飲；此外再彙集45家人氣美食餐車到場助陣，將為在地的鹽埕商圈、觀光產業帶來滿滿人潮。

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▲日和•樂茶町的珍珠鮮奶茶與綜合胖厚片是美味組合。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲日和•樂茶町的珍珠鮮奶茶與綜合胖厚片是美味組合。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蕭水奶茶的玫瑰荔枝凍奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲蕭水奶茶的玫瑰荔枝凍奶茶。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市旅館商業同業公會周文彬理事長表示，近期暑假觀光局辦理的旗津風箏節、美食系列活動皆帶來非常可觀的觀光人潮，相信奶茶節活動能帶動鹽埕區旅宿業住宿率。

觀光局說明，民眾只要於活動現場消費滿3家奶茶店，就能獲得超級實用而且設計精美的限量「高雄熊」高雄美食卡；只要消費達滿3家餐車就能獲得限量的茶葉蛋加爆米花。

▲高雄奶茶節周末登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄奶茶節周末登場。（圖／記者許宥孺翻攝）

活動當日將邀請職籃高雄全家海神隊明星球員林任鴻及于煥亞、網紅馬可、知名藝人LALA及姐妹淘部落客親臨現場與民眾同歡。此外，帶孩子一起出門同樂的家長更可以參加「親子接球樂」、「趣味推推樂」闖關，就有機會直接帶走餐券、小禮物或良杯製所環保杯等精美贈品；另外街頭表演、樂團歌手演出也是精彩可期，不容錯過。

觀光局補充說明，為推行淨零碳排、綠色永續及環保減塑政策，現場提供免費借用環保餐具的服務，並鼓勵大家自備環保杯；於配合環保署折扣方案的飲料通路消費，更可享有5元折扣；活動現場也有提供免費租借限量「高雄熊環保小杯」，獨享12間店家的小杯飲方案，就是要讓您喝遍不同店家風味。

▲高雄奶茶節特色奶茶店名單。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄奶茶節40家特色奶茶店名單。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄奶茶節45攤特色餐車店名單。（圖／高雄市觀光局提供）

▲高雄奶茶節45攤特色餐車店名單。（圖／高雄市觀光局提供）

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

▼高雄奶茶節交通資訊。（圖／高雄市觀光局提供）

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高雄觀光局奶茶節高雄奶茶節

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