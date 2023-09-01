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25歲女做菜「聞到超辣辣椒」瞬間嚴重過敏　腦水腫昏迷送醫

25歲女做菜「聞到超辣辣椒」瞬間嚴重過敏　腦水腫昏迷送醫。（圖／翻攝自Facebook）

▲女子因為辣椒過敏送醫，已經住院長達半年。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

巴西25歲女子梅代羅斯(Thais Medeiros)和男友家人一起做飯時，因為好奇聞了超辣辣椒的味道後突然引發嚴重過敏，送醫發現出現腦水腫症狀，陷入昏迷。

居住在巴西中部城市阿納波利斯(Anápolis)的梅代羅斯，今年2月17日在男友家中幫忙做飯時，抹了一點醃辣椒在鼻子附近聞，沒想到突然喉嚨發癢，後來陷入昏迷被緊急送醫，醫生發現她有腦水腫症狀，懷疑可能是因為她對辣椒過敏所引起。

嚴重過敏導致梅代羅斯出現多種嚴重併發症，由於情況一直沒有好轉，自從2月入院治療後一直都無法出院。母親阿德瑞娜(Adriana)表示，梅代羅斯是懷孕時才發現患有支氣管炎和哮喘等疾病，「她對很多東西過敏，但我們原本不知道，自從那時候開始，我們一直陪著她和這些病戰鬥」。

住院長達半年的梅代羅斯，近來終於傳出病情好轉的好消息，預計7月31日出院，阿德瑞娜欣慰表示，雖然還是覺得有點害怕，但很開心終於能帶女兒回家。不過根據當地媒體報導，梅代羅斯出院4天後，傳出發高燒與血尿情況，後來不得不再回到醫院，目前仍在接受治療。

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