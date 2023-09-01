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巴西男飆重機慶生！結果「撞進左轉卡車」慘死　監視器畫面曝

▲▼巴西男飆重機慶生！結果「撞進左轉卡車」慘死。（圖／翻攝自X）

▲重機車速過快衝進卡車內撞成碎片。（圖／翻攝自X，下皆同）

記者張方瑀／綜合報導

巴西一名36歲男子日前騎著重機出門飆車慶生，結果疑似因車速過快，直接撞上準備左轉進加油站的卡車，整輛重機瞬間撞成碎片，他也卡在車底傷重不治，事發過程也全都被監視器拍了下來。

▲▼巴西男飆重機慶生！結果「撞進左轉卡車」慘死。（圖／翻攝自X）

▲▼巴西男飆重機慶生！結果「撞進左轉卡車」慘死。（圖／翻攝自X）

根據巴西媒體G1報導，來自聖卡塔琳娜州的36歲男子若昂（Joao Carlos Siqueira），是當地一名傢俱行的合夥人，他8月30日騎著重機出門慶生，從曝光的監視器畫面可以看到，當時有一輛卡車正準備左轉進加油站，但若昂卻騎著重機高速駛來，完全來不及減速就直接撞上卡車。

重機瞬間全撞成碎片，而若昂則被捲進車底，現場民眾立刻衝上前幫忙，但若昂緊急送往醫院後仍宣告不治。卡車司機是一名51歲男子，未在這起車禍中受傷，而詳細肇事責任仍須等待警方進一步調查。

※影片恐造成不適，請斟酌觀看。

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